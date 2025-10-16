快訊

回擊北市？新壽北士科T17、T18今動土 上午8時綵排

北市露鳥男強拉妙齡女…路人勇敢援救：盡公民義務 一起守護善良與安全

大當機！YouTube、YouTube Music全癱瘓 全球網友哀號不能看片

聽新聞
0:00 / 0:00

美財長：中國與世界為敵 美國有比稀土更具威力反制手段

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國財長貝森特15日在華盛頓舉行記者會。路透
美國財長貝森特15日在華盛頓舉行記者會。路透

美中貿易情勢再度升溫，美國總統川普15日表示，美中之間正在打貿易戰；美國財政部長貝森特則表示，面對中國的非市場經濟，美國應該執行產業政策，針對特定產業設定地板價和預先存購。

貝森特稱中國強化稀土出口管制的行為是與世界為敵，不只是美中之間的問題，但他相信美中情勢仍有機會降溫；貝森特說，美國不想傷害中國的經濟，也相信中國不想傷害美國經濟。

中國近日強化稀土出口管制，引發川普大為不滿，宣布擬自11月起向中國額外課徵100%關稅；川普政府也針對停靠美國港口的中國船舶徵收港口費，大陸對等反制，同樣對靠泊大陸港口的美國船舶收取特別港務費。

川普14日也表示，美方正考慮針對中國不採購美國大豆採取報復性行動，包括停止購買中國食用油。

有媒體15日詢問川普如果不能在月底川習會與中國國家主席習近平達成協議，美中貿易戰是否開打？川普回答說，美中現在就在打貿易戰，並表示，如果美國沒有關稅，將手無縛雞之力。

川普也提到，印度承諾很快就不會再向俄羅斯購買石油，直到俄烏戰爭結束；川普表示，他也希望讓中國停止向俄國購買石油。

貝森特15日參加由CNBC主辦的「投資美國論壇」（Invest in America），他表示，面對中國的非市場經濟，美國必須執行產業政策，針對特定產業設定地板價和預先存購產品，以免中國把所有競爭對手都擠出市場。

貝森特說，美國也必須建立戰略礦產儲備；貝森特表示，美國和盟友面對中國必須自給自足，川普政府未來不排除取得戰略產業的部分股權。

不過，貝森特說，他相信美中情勢仍有機會降溫，並指出，美國有比稀土更具威力的反制手段；貝森特也說，中國的行為是與世界為敵，不只是美中之間的問題。

貝森特重申說，美國對中國有很多籌碼，停止出口中國需要的產品，足以對中國經濟造成同等的傷害，不過貝森特說，美國不想傷害中國的經濟，也相信中國不想傷害美國經濟。

貝森特說，川普與習近平之間有非常好的關係，指他們對彼此的信任是美中情勢尚未升溫的原因。

貝森特認為川習會仍會發生，也預告說，川普在前往南韓之前擬訪問日本等國；貝森特也說，他會提前啟程與中方代表見面。

美國 貝森特 川普

延伸閱讀

川普考慮放以軍恢復加薩作戰！嗆哈瑪斯違約後果「這是我一句話的事」

美媒：中方為吸引川普關注 升級貿易戰

稀土比台積電還致命！川普遭轟「假兇真軟」：這次要跪多難看？

川普自曝授權CIA在委內瑞拉「祕密行動」 考慮地面打擊方案

相關新聞

川普說印度將停買俄油 西德州、布蘭特原油價格反彈

美國總統川普表示，印度總理莫迪承諾印度將停止向俄羅斯購買石油。這個進展將有助緩和華府與新德里之間在外交、貿易上的緊張關係...

美財長：中國與世界為敵 美國有比稀土更具威力反制手段

美中貿易情勢再度升溫，美國總統川普15日表示，美中之間正在打貿易戰；美國財政部長貝森特則表示，面對中國的非市場經濟，美國...

川普自曝授權CIA在委內瑞拉「祕密行動」 考慮地面打擊方案

美國總統川普15日在白宮表示，已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉展開秘密行動，同時也正考慮地面打擊方案，以擴大所謂打擊...

赫塞斯限縮媒體採訪權 美媒聯名抗議… 川普護航

美國國防部新規定禁止記者獲得或索取國防部未公開的資訊，無論是否屬機密，拒絕接受的媒體將被撤銷採訪證。此舉引發美國媒體強烈...

詆毀他就不准到美國？6外國人網上「詆毀柯克」 美國國務院吊銷簽證

美國國務院周二（10月14日）表示，已吊銷6名外國人的簽證，原因是他們在社交媒體上就保守派活動人士柯克（Charlie Kirk）遇刺事件發表評論。這6人來自南非、阿根廷、墨西哥…

AI教父直言「川普1政策」 將讓美國喪失AI領先中國地位

被譽為「人工智能教父」，2024年諾貝爾物理學獎得主辛頓（Geoffrey Hinton）近日表示，儘管美國現時在人工智能領域領先於中國，惟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。