美財長：中國與世界為敵 美國有比稀土更具威力反制手段

美中貿易情勢再度升溫，美國總統川普15日表示，美中之間正在打貿易戰；美國財政部長貝森特則表示，面對中國的非市場經濟，美國應該執行產業政策，針對特定產業設定地板價和預先存購。

貝森特稱中國強化稀土出口管制的行為是與世界為敵，不只是美中之間的問題，但他相信美中情勢仍有機會降溫；貝森特說，美國不想傷害中國的經濟，也相信中國不想傷害美國經濟。

中國近日強化稀土出口管制，引發川普大為不滿，宣布擬自11月起向中國額外課徵100%關稅；川普政府也針對停靠美國港口的中國船舶徵收港口費，大陸對等反制，同樣對靠泊大陸港口的美國船舶收取特別港務費。

川普14日也表示，美方正考慮針對中國不採購美國大豆採取報復性行動，包括停止購買中國食用油。

有媒體15日詢問川普如果不能在月底川習會與中國國家主席習近平達成協議，美中貿易戰是否開打？川普回答說，美中現在就在打貿易戰，並表示，如果美國沒有關稅，將手無縛雞之力。

川普也提到，印度承諾很快就不會再向俄羅斯購買石油，直到俄烏戰爭結束；川普表示，他也希望讓中國停止向俄國購買石油。

貝森特15日參加由CNBC主辦的「投資美國論壇」（Invest in America），他表示，面對中國的非市場經濟，美國必須執行產業政策，針對特定產業設定地板價和預先存購產品，以免中國把所有競爭對手都擠出市場。

貝森特說，美國也必須建立戰略礦產儲備；貝森特表示，美國和盟友面對中國必須自給自足，川普政府未來不排除取得戰略產業的部分股權。

不過，貝森特說，他相信美中情勢仍有機會降溫，並指出，美國有比稀土更具威力的反制手段；貝森特也說，中國的行為是與世界為敵，不只是美中之間的問題。

貝森特重申說，美國對中國有很多籌碼，停止出口中國需要的產品，足以對中國經濟造成同等的傷害，不過貝森特說，美國不想傷害中國的經濟，也相信中國不想傷害美國經濟。

貝森特說，川普與習近平之間有非常好的關係，指他們對彼此的信任是美中情勢尚未升溫的原因。

貝森特認為川習會仍會發生，也預告說，川普在前往南韓之前擬訪問日本等國；貝森特也說，他會提前啟程與中方代表見面。