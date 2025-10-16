川普自曝授權CIA在委內瑞拉「祕密行動」 考慮地面打擊方案

美國總統川普15日在白宮表示，已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉展開秘密行動，同時也正考慮地面打擊方案，以擴大所謂打擊毒品走私的範圍。

《華爾街日報》報導，川普說：「我授權有兩個原因。」他指控委內瑞拉總統馬杜洛已「將監獄中的囚犯送往美國」，並稱「我們有大量毒品從委內瑞拉流入」。

一名政府官員表示，這項授權讓CIA可以在委內瑞拉執行祕密任務，並可能對馬杜洛、其政府與毒販採取行動。根據所謂的「總統授權令」（presidential finding），秘密行動可能包含一系列秘密活動，包括準軍事行動及具致命性任務，目的在於影響他國的政治、經濟或軍事局勢。

被問及CIA中情局是否有權推翻馬杜洛時，川普稱此為「荒謬的問題」，但補充指出：「我認為委內瑞拉正感受到壓力。」政府官員則表示，藉由將拉丁美洲的毒品販運集團列為外國恐怖組織，美國可依法動用致命武力。

《紐約時報》稍早報導此事，CIA發言人拒絕評論。委內瑞拉資訊與通訊部發言人暫未回應電話與電郵詢問。

CIA副局長艾利斯（Michael Ellis）今年5月在一個保守派政治播客上表示，CIA正把反恐戰術應用到長期被視為執法範疇的問題。他說：「說到底，我們在做的是瓦解一個網絡，這正是中情局在反恐戰爭中二十年來學會的做法。」