美法官下令 阻白宮在政府關門期間大量解雇聯邦員工

中央社／ 華盛頓15日專電

美國政府關門邁入第3週，一名聯邦法官今天頒布暫時性禁制令，阻止川普政府在政府關門期間解雇多達數千名的聯邦公務人力，並指川普政府這項裁員行動違法。

美國有線電視新聞網（CNN）、CNBC等美國媒體報導，川普政府5天前向超過4000名聯邦員工發出裁員通知後，美國法官於今天發布這項暫時禁令。

聯邦地區法官伊爾斯頓（Susan Illston）在一場聽證會上表示，「目前正在進行的行動違反了法律」，並發出暫時性禁制令。

代表數以萬計聯邦員工的2個工會要求法官阻止川普政府這項裁員行動。川普政府先前警告，將在政府關門期間裁員。美國總統川普（Donald Trump）也多次表示，裁員將針對「民主黨的機構」或計畫。

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，伊爾斯頓表示，川普政府「利用政府支出與運作中斷的情況，認為一切規則不再適用，法律不再約束他們，而且他們可以隨意改造不喜歡的政府架構。」

伊爾斯頓還說，她相信原告能證明川普政府的行為是違法、越權，「武斷且反覆無常」。

代表工會出庭的倡議團體「民主前進」（Democracy Forward）執行長裴利曼（SkyePerryman）表示：「總統似乎認為政府關門轉移了民眾對其政府有害且違法行為的關注，但美國人民正在追究他的責任，包括透過法院。」

美國政府關門已邁入第15天，可望結束政府關門狀態的臨時撥款法案今天再度在聯邦參議院闖關失敗。

共和黨主張先通過一項「乾淨版」臨時撥款法案，純粹維持政府資金支出於現有水準7週，避免政府停擺；民主黨則要求在法案中納入延長健保稅收補助等條款，以確保部分重要社會政策不因資金到期而中斷。但兩黨在支出法案上陷入僵局，聯邦政府於10月1日進入關門狀態；兩黨領導人互相指責對方造成這次政府停擺。

在美國政府關門之際，川普與行政部門近期大規模裁撤聯邦公務人力，綜合美媒報導，這波裁員超過4000人，受影響部會包括衛生及公共服務部、國土安全部、財政部、教育部、商務部、能源部及住房與城市發展部。

白宮管理及預算局（OMB）局長伏特（RussVought）今天稍早表示，裁員人數可能會「超過一萬人」。

