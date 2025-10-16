快訊

美國財長：川普10月底先訪日再赴韓APEC

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，美國總統川普即將在本月底訪問日本，接著前往韓國參加亞太經濟合作會議（APEC）高峰會議。

法新社報導，貝森特今天在財經媒體CNBC於華府舉辦的活動期間表示，「我們將展開訪問，總統預計造訪日本，接著前往韓國參加APEC會議，屆時各國領袖將會晤。」

貝森特並未說明具體出訪時間，但表示訪日行程會在訪韓之前。今年的APEC峰會將於10月31日起於韓國登場。

另外，川普（Donald Trump）本月底也預計前往馬來西亞首都吉隆坡，出席東南亞國家協會（ASEAN）相關領袖會議。而他屆時將觀看泰國與柬埔寨爆發邊境流血衝突過後，簽署和平協議的儀式。

而川普這趟亞洲行正逢貿易緊張局勢升溫之際，尤其是對中貿易關係。

他這次出訪，也有望在APEC峰會期間與中國國家主席習近平召開場邊會談。

北京當局本月9日宣布稀土管制措施之後，川普曾揚言取消川習會，不過貝森特今天表示，他認為這兩名領袖仍預期會會面。

另外，日本的政局則充滿不確定性。日本執政聯盟成員公明黨本月稍早宣布與自民黨「分手」，並即將脫離兩黨共組的聯合政府。這也替自民黨總裁（黨主席）高市早苗問鼎首相之位，增添更多變數。

