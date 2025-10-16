快訊

就怕抗中「沒電」 美軍推微型核反應爐…部署多個基地

美最高法院即將審理關稅訴訟 川普：我可能出席旁聽

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

川普政府的關稅訴訟即將在美國最高法院展開辯論，美國總統川普15日稱這是美國史上最重要的訴訟；川普說，他有可能出席旁聽。

川普今年上任後提出對等關稅政策，不過有中小企業等提告川普無權這麼做；美國國際貿易法院和聯邦巡迴上訴法院皆裁定川普違法，現在上訴至最高法院，即將展開法院辯論。

川普15日表示，最高法院即將審理非常重要的案子，這是美國史上最重要的訴訟案件。

川普說，如果政府不贏得這場官司，美國未來很多年將面臨弱化、麻煩，以及金融混亂；川普說，如果政府打贏官司，美國將擁有全世界最強大的經濟。

川普說，美國只是利用關稅來防禦其他國家多年來對美國的作為，指中國向美國產品課徵關稅，但美國卻不能反擊。

川普說，關稅對美國的國家安全非常重要，如果美國失去關稅政策，就不會有國安；川普以歐盟為例，指歐盟過去就向美國課關稅，他們不購買美國的汽車、農產品等，卻向美國出口大量的汽車，而美國都沒有用關稅反制。

川普指出，因為他的關稅政策，美國現在才能與各國達成很好的貿易協議。

川普說，如果美國不能以其人之道還至其人之身，那美國就沒有防衛可言；川普也指控提起訴訟的人，他們與外國站在一起。

川普也表示，他透過關稅來終結戰爭，要不是因為關稅，世界可能戰火肆虐。

川普表示，因為這件訴訟之重要，他認為他會出席最高法院旁聽。

相關新聞

