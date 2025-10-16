快訊

就怕抗中「沒電」 美軍推微型核反應爐…部署多個基地

聯準會主席明年任滿 美財長：正物色新人選

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國財政部長貝森特。(路透)
美國財政部長貝森特。(路透)

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）明年任滿，川普政府正物色新的主席人選，美國財政部長貝森特15日提出時間表，擬12月將3至4名人選給美國總統川普面試，指川普到時會做出決定。

貝森特指出，新任主席的條件之一是保持開放的態度。

川普自從今年上台以後，就表達對聯準會的不滿，尤其是聯準會降息速度不如預期，讓川普多次批評鮑爾是慢郎中，甚至一度打算換人。

不過鮑爾近來態度轉變，14日暗示，盡管通膨仍然膠著，但就業市場已現疲態，Fed仍可能在本月開會時再次降息。

隨著鮑爾即將於明年任滿，川普政府也正物色新主席人選，貝森特15日參加由CNBC主辦的「投資美國論壇」（Invest in America），貝森特開玩笑地表示，新主席人選不會是他。

貝森特說，他們一開始有11名人選，現在正縮小範圍，預料11月會持續這個篩選過程，直到感恩節之後，擬留下3到4名人選給川普面試；貝森特說，川普到時會參考大家的意見，做出決定。

至於降息是不是新任主席的篩選條件之一？貝森特說，人選的條件之一是要保持開放的態度。

川普 貝森特 美國

延伸閱讀

美媒：習近平賭川普「難忍股市大跌」 自認找到美方弱點

川普嗆停購大陸食用油 報復陸方不買黃豆「敵對行為」

以哈換囚完畢 川普要哈瑪斯繳械「不然美會出手」

鮑爾暗示月底可能再降息

相關新聞

美最高法院即將審理關稅訴訟 川普：我可能出席旁聽

川普政府的關稅訴訟即將在美國最高法院展開辯論，美國總統川普15日稱這是美國史上最重要的訴訟；川普說，他有可能出席旁聽。

聯準會主席明年任滿 美財長：正物色新人選

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）明年任滿，川普政府正物色新的主席人選，美國財政部長貝森特15日...

赫塞斯限縮媒體採訪權 美媒聯名抗議… 川普護航

美國國防部新規定禁止記者獲得或索取國防部未公開的資訊，無論是否屬機密，拒絕接受的媒體將被撤銷採訪證。此舉引發美國媒體強烈...

詆毀他就不准到美國？6外國人網上「詆毀柯克」 美國國務院吊銷簽證

美國國務院周二（10月14日）表示，已吊銷6名外國人的簽證，原因是他們在社交媒體上就保守派活動人士柯克（Charlie Kirk）遇刺事件發表評論。這6人來自南非、阿根廷、墨西哥…

AI教父直言「川普1政策」 將讓美國喪失AI領先中國地位

被譽為「人工智能教父」，2024年諾貝爾物理學獎得主辛頓（Geoffrey Hinton）近日表示，儘管美國現時在人工智能領域領先於中國，惟...

美國3歲童機智救母 靠手機「刷臉」求助挽回媽媽生命

美國一名女子因癲癇發作突然昏倒，年僅3歲的兒子見狀，立即拿起手機解鎖並打視訊求助，成功讓母親獲救，其冷靜應對的態度也讓社區居民大力讚賞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。