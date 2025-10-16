快訊

就怕抗中「沒電」 美軍推微型核反應爐…部署多個基地

聽新聞
0:00 / 0:00

赫塞斯限縮媒體採訪權 美媒聯名抗議… 川普護航

聯合報／ 編譯廖振堯／綜合報導
美國國防部長赫塞斯（左）再度限縮媒體在五角大廈採訪權，總統川普力挺他的作為。美聯社
美國國防部長赫塞斯（左）再度限縮媒體在五角大廈採訪權，總統川普力挺他的作為。美聯社

美國國防部新規定禁止記者獲得或索取國防部未公開的資訊，無論是否屬機密，拒絕接受的媒體將被撤銷採訪證。此舉引發美國媒體強烈反彈，痛斥國防部限制記者採訪權，聯名表示將堅持新聞自由，不會接受新規定。

美國國防部長赫塞斯表明，若記者們未在十四日前簽署文件同意遵守規定，就必須歸還五角大廈通行證，並於隔日清空辦公區。期限截止前，只有支持川普的One America News表示將簽署該政策，其他所有媒體都拒簽，包括赫塞斯曾任主播的福斯新聞。

包括美聯社、路透、紐約時報華盛頓郵報、大西洋月刊、有線電視新聞網、國家廣播電台、保守派媒體福斯新聞、Newsmax都拒簽這份文件，該文件要求各媒體同意遵守或確認已理解五角大廈新採訪規定。赫塞斯則嘲諷地在Ｘ平台上以「再見」表情符號回應。

拒簽的各家媒體發表聯合聲明譴責新規定，認為將限制記者報導重要國家安全問題的能力。聲明中說，「這項政策史無前例，威脅到新聞工作的核心保障。我們將繼續如同數十年來一樣，報導美國軍方消息，堅守新聞自由與獨立原則」。

國防部首席發言人帕內爾稱新規建立合理的媒體作業程序，「政策並沒有要求他們同意，只是要他們確認理解政策內容而已。他們卻崩潰了，上網大喊受害。我們堅守這項政策是為了軍人與國安著想」。

根據新規，記者可使用敏感或非機密資料來調查、報導或刊登美軍消息，但如果是向國防部員工詢問，就被視為「安全風險」。

川普十四日在白宮為赫塞斯辯護，他表示，赫塞斯認為新聞界干擾世界和平且很不誠實。赫塞斯隨後表示，新政策類似白宮或其他軍事設施的政策，並指記者企圖讓國防部員工洩露資訊。

國防部 美國國防 新聞自由 五角大廈 川普 福斯 華盛頓郵報 紐約時報 國家安全

延伸閱讀

赫塞斯祭五角大廈採訪新規 紐時、福斯等媒體抗議 川普力挺

美軍再打擊毒品恐怖分子 擊沉一艘販毒船

美防長直言不認同他就「辭職」 空軍上將同一天臉書宣布退休

赫塞斯演說抨擊「覺醒文化」未來軍中投訴不准匿名

相關新聞

美最高法院即將審理關稅訴訟 川普：我可能出席旁聽

川普政府的關稅訴訟即將在美國最高法院展開辯論，美國總統川普15日稱這是美國史上最重要的訴訟；川普說，他有可能出席旁聽。

聯準會主席明年任滿 美財長：正物色新人選

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）明年任滿，川普政府正物色新的主席人選，美國財政部長貝森特15日...

赫塞斯限縮媒體採訪權 美媒聯名抗議… 川普護航

美國國防部新規定禁止記者獲得或索取國防部未公開的資訊，無論是否屬機密，拒絕接受的媒體將被撤銷採訪證。此舉引發美國媒體強烈...

詆毀他就不准到美國？6外國人網上「詆毀柯克」 美國國務院吊銷簽證

美國國務院周二（10月14日）表示，已吊銷6名外國人的簽證，原因是他們在社交媒體上就保守派活動人士柯克（Charlie Kirk）遇刺事件發表評論。這6人來自南非、阿根廷、墨西哥…

AI教父直言「川普1政策」 將讓美國喪失AI領先中國地位

被譽為「人工智能教父」，2024年諾貝爾物理學獎得主辛頓（Geoffrey Hinton）近日表示，儘管美國現時在人工智能領域領先於中國，惟...

美國3歲童機智救母 靠手機「刷臉」求助挽回媽媽生命

美國一名女子因癲癇發作突然昏倒，年僅3歲的兒子見狀，立即拿起手機解鎖並打視訊求助，成功讓母親獲救，其冷靜應對的態度也讓社區居民大力讚賞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。