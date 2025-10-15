詆毀他就不准到美國？6外國人網上「詆毀柯克」 美國國務院吊銷簽證

德國之聲／ 德國之聲
美國政論網紅柯克遇刺身亡。路透社資料照
美國政論網紅柯克遇刺身亡。路透社資料照

美國國務院周二（10月14日）表示，已吊銷6名外國人簽證，原因是他們在社交媒體上就保守派活動人士柯克（Charlie Kirk）遇刺事件發表評論。這6人來自南非、阿根廷、墨西哥、巴西、德國和巴拉圭。

據悉，這名德國公民在社媒上寫道，「每當有法西斯者死去，民主人士不會抱怨」。

另一位阿根廷公民寫道，「我完全不在乎一個畢生都在散播種族主義、仇外及厭女等言論的人死掉」。

美國國務院在X網站上表示：「美國沒有義務接待那些希望美國人死的外國人」。他們仍在繼續確認歡呼柯克遇刺、同時申請簽證人士的身份，對「贊揚、合理化或輕視」柯克之死的外國人採取行動。

10月14日也是柯克32歲生日，當日美國總統川普追授他總統自由勳章，這是美國授予平民的最高榮譽。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

美國 外國人 國務院 簽證

相關新聞

美國3歲童機智救母 靠手機「刷臉」求助挽回媽媽生命

美國一名女子因癲癇發作突然昏倒，年僅3歲的兒子見狀，立即拿起手機解鎖並打視訊求助，成功讓母親獲救，其冷靜應對的態度也讓社區居民大力讚賞。

美媒稱習賭川普難忍美中長期經濟衝突 貝森特駁斥

美國財經媒體CNBC在15日報導，美國財政部長貝森特當天堅稱，美國不會因為股市波動改變對中國大陸的貿易談判立場。

詆毀他就不准到美國？6外國人網上「詆毀柯克」 美國國務院吊銷簽證

美國國務院周二（10月14日）表示，已吊銷6名外國人的簽證，原因是他們在社交媒體上就保守派活動人士柯克（Charlie Kirk）遇刺事件發表評論。這6人來自南非、阿根廷、墨西哥…

AI教父直言「川普1政策」 將讓美國喪失AI領先中國地位

被譽為「人工智能教父」，2024年諾貝爾物理學獎得主辛頓（Geoffrey Hinton）近日表示，儘管美國現時在人工智能領域領先於中國，惟...

疑私藏密件、多次與陸官員會面 美國務院顧問泰利斯被捕

美國檢方今天表示，知名印度事務專家、長年擔任美國政府顧問的泰利斯（Ashley Tellis，或譯田立司）被控違法持有機...

共和黨期中選舉利空？川普關稅恐害經濟衰退 美智庫籲別再怪罪貿易夥伴

美國智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）高級政策分析師安德魯海爾（Andrew Hale）今天表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。