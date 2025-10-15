詆毀他就不准到美國？6外國人網上「詆毀柯克」 美國國務院吊銷簽證

美國國務院周二（10月14日）表示，已吊銷6名外國人的簽證，原因是他們在社交媒體上就保守派活動人士柯克（Charlie Kirk）遇刺事件發表評論。這6人來自南非、阿根廷、墨西哥、巴西、德國和巴拉圭。

據悉，這名德國公民在社媒上寫道，「每當有法西斯者死去，民主人士不會抱怨」。

另一位阿根廷公民寫道，「我完全不在乎一個畢生都在散播種族主義、仇外及厭女等言論的人死掉」。

美國國務院在X網站上表示：「美國沒有義務接待那些希望美國人死的外國人」。他們仍在繼續確認歡呼柯克遇刺、同時申請簽證人士的身份，對「贊揚、合理化或輕視」柯克之死的外國人採取行動。

10月14日也是柯克32歲生日，當日美國總統川普追授他總統自由勳章，這是美國授予平民的最高榮譽。

