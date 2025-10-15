AI教父直言「川普1政策」 將讓美國喪失AI領先中國地位

被譽為「人工智能教父」，2024年諾貝爾物理學獎得主辛頓（Geoffrey Hinton）近日表示，儘管美國現時在人工智能領域領先於中國，惟總統川普（Donald Trump）削減大學資助的政策，將導致美國喪失領先中國的優勢。

辛頓與美國名嘴強史都華對話談到對AI發展的看法：

在人工智能領域被視為先驅的辛頓參與美國名嘴強史都華（Jon Stewart）的博客時表示，現時美國在AI方面仍然領先於中國，但領先的程度並未如想像的多，而且美國將喪失這個優勢。

辛頓解釋背後的原因，假如想讓一個國家在未來20年內大幅倒退，最有效的方法就是削弱基礎科學的撥款，向專注研究的大學進行攻擊和學術干預，並長期撤回對基礎科學的資助。

辛頓強調，這樣的行為將對美國的科技發展帶來災難性的影響。他又提到，深度學習（deep learning）的革命其實源於政府多年來對基礎研究的持續資助，這些撥款的總額其實可能低於一架美國B-1轟炸機的成本，持續不斷的資助才是帶來突破的關鍵。

辛頓指：「擾亂對大學的資助，等於為了眼前利益而消耗未來成長和生產所需的資源。」

