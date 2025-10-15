美國3歲童機智救母 靠手機「刷臉」求助挽回媽媽生命

美國一名女子因癲癇發作突然昏倒，年僅3歲的兒子見狀，立即拿起手機解鎖並打視訊求助，成功讓母親獲救，其冷靜應對的態度也讓社區居民大力讚賞。

據外媒報導，這起事件發生在美國密西根州龐蒂亞克（Pontiac），媽媽伍茲（Shantell Woods）日前在家煮飯時感到頭暈，坐上沙發後隨即癲癇發作、失去意識。家中當時只有3歲兒子寇迪（Cody）一人，見母親昏迷，他立刻拿起手機靠近媽媽的臉進行臉部解鎖，接著撥打給鄰居兼家族好友凱雅（Kaya）。

凱雅接起視訊電話後察覺異狀，立即趕往現場並報警。她事後回憶：「當下只覺得有問題，就立刻衝過去，沒想到電話是小寇迪打的。」警方與救護人員隨後趕到，伍茲獲得即時治療脫離危險。

伍茲表示，近幾個月來她已發作超過20次，寇迪曾多次目睹這樣的情況，也因此學會如何在緊急時刻求助。她激動地表示：「我真的好想哭，他就是我的英雄。」

寇迪下個月才滿4歲，英勇反應也讓他在社區成為「小英雄」。當地民眾紛紛稱讚，也有人表示要請他免費吃冰淇淋一整年。伍茲目前已在募資平台GoFundMe發起募款，藉以支付後續治療開銷。