疑私藏密件、多次與陸官員會面 美國務院顧問泰利斯被捕

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
美國國務院。（新華社）
美國檢方今天表示，知名印度事務專家、長年擔任美國政府顧問的泰利斯（Ashley Tellis，或譯田立司）被控違法持有機密資料，並曾多次與中國官員會面。

法新社報導，現年64歲的泰利斯在美國政府任職或擔任顧問逾20年，根據一份刑事宣誓書，他被發現把超過1000頁的最高機密或機密文件留在自己家裡。

宣誓書指出，泰利斯擔任國務院的無給職顧問，9月25日晚間他進入國務院後，似乎列印了有關美國空軍技術的機密文件。

宣誓書還提及，泰利斯曾多次在華府郊外維吉尼亞州費法克斯（Fairfax）的餐廳，與中國政府官員會面。其中一次晚餐時，泰利斯手持一個公文信封進入，但似乎並未帶著它離開，且中方官員曾在兩個場合拿禮品袋給他。

司法部表示，泰利斯非法持有文件罪名若成立，恐面臨長達10年的有期徒刑及25萬美元罰款。

國務院證實泰利斯本月11日被捕，而宣誓書上說他原定當天搭機前往義大利羅馬。由於本案還在調查中，國務院拒絕進一步評論。

泰利斯來自印度，後歸化為美國公民，現為「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）資深研究員。

他曾在前總統小布希（George W. Bush）任內擔任要職，協助談判小布希政府與印度達成的民用核能協議，這項協議被視為全球兩大民主國家建立關係的里程碑。

不過近年來，泰利斯在華府變成以公然反對美國拉攏印度而聞名。

他最近在「外交事務」（Foreign Affairs）雜誌撰文指出，印度奉行的政策經常與美國的立場相左，同時劍指印度與俄羅斯、伊朗之間的關係；他也質疑印度的實力短期內能否趕上中國。

泰利斯的律師未立刻回應置評請求。

印度 美國 機密

