共和黨期中選舉利空？川普關稅恐害經濟衰退 美智庫籲別再怪罪貿易夥伴

美國智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）高級政策分析師安德魯海爾（Andrew Hale）今天表示，川普關稅政策恐導致美國經濟衰退，不利共和黨期中選舉；他直言，美國若欲再工業化，應根本改善產業政策，而非怪罪貿易夥伴。

中華經濟研究院今天舉行「國際研討會：因應川普2.0國際供應鏈新變局」，海爾指出，川普1.0是透過301、232條款執行關稅政策，川普2.0則聚焦在不公平貿易，川普認為關稅能用來讓美國支付國債，事實上關稅由美國人買單，已有企業對川普關稅政策提出訴訟。

海爾不諱言，關稅政策也讓大家不再將美國視為優先投資目的地，將影響美國全球領導力與供應鏈韌性，並把貿易夥伴推向中國懷抱，例如加拿大、歐盟都開始尋求美國以外市場，亦可見越來越多供應鏈遠離美國。

談到「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）是否授權川普對各國施加關稅，海爾表示，今年美國國際貿易法庭、聯邦巡迴上訴法院接連裁定引用IEEPA屬於違法行為，目前待美國最高法院做出最終判決。

而川普曾說，若IEEPA無效，將改用232條款施加關稅，但海爾直言，這不僅須有國安理由支持，還有公共評論期，實務上存在極大困難。

海爾表示，對等關稅政策已讓美國達到百年來最高程度的貿易保護主義，恐導致美國經濟衰退、高通膨。今年6月以來美國已損失4萬2000個製造業工作，不僅有工廠關閉、小型企業破產，美國農民開始向政府要求補貼，上述情況可能會使民主黨在2026年的期中選舉獲勝，讓川普MAGA政策無法順利執行。

海爾認為，美國如果要再工業化，需要的是政策協助，包括提升工資、友善稅務、員工環境條件改善、土地利用、環保、醫療健保等面向；換言之，美國應檢視自身問題，進行根本改善，而不是去怪罪其他貿易夥伴。

德國經濟研究所常務董事休伯圖斯巴特（HubertusBardt）分析，川普關稅政策背後動機有4個，第1，保護國內產業；第2，關稅是槓桿與威脅手段，迫使達成政治目的；第3，國家預算目的，因此大家也擔心，即便川普卸任，美國高關稅政策仍會持續，「畢竟一旦嚐到甜頭就很難說再見」；第4，減少貿易逆差。

巴特指出，當前關稅水位已來到歷來高點，上一波高點發生在1920、1930年代；他認為，全球正面臨未知情境，因現有經濟模型都是假設關稅微幅變動的影響，但現況已讓模型「行不通」。德國經濟研究所推估，即便他國沒有對美國關稅政策以牙還牙，未來3年全球經濟成長率仍會減少1個百分點，「大家都受到傷害」。