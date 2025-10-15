川普質疑波士頓治安 威脅要讓FIFA轉移世足賽事

美國總統川普今天指出，由於對治安感到憂慮，他可能考慮把原定在波士頓（Boston）地區舉辦的2026年世界盃足球賽事移到別處，並批評波士頓市長吳弭（Michelle Wu）。

路透社報導，當川普被問到波士頓的主辦準備工作時說：「我們可以把比賽撤掉…我喜愛波士頓的人民，也知道門票都賣光了，但你們的市長不行。」

他說：「她很聰明，但她是激進左派，他們正接管波士頓一些地區。她只要打一通電話給我們，我們就會去處理，但她害怕這麼做，因為她認為那在政治上會對她不利。」

2026年世界盃由美國、墨西哥與加拿大共同主辦，波士頓西南約30英里的狐堡（Foxborough）吉列球場（Gillette Stadium）預定舉辦7場比賽。國際足球總會（FIFA）2022年已確定了16座主辦城市與比賽分配。

川普暗示他可能直接向FIFA主席英凡提諾（GianniInfantino）提出請求，把比賽移到其他地方舉行。

川普說：「如果有人把事情搞砸了，且如果我覺得那裡不安全，我就會打電話給英凡提諾，他是位很出色的FIFA主席，然後我會說：『我們換個地方吧。』他可能不太願意，但他會很容易地做到。」

不過，賽事最終控制權仍掌握在FIFA手中。本月稍早，FIFA副主席蒙塔利亞尼（Victor Montagliani）重申他們對場地決定擁有最終權限，稱「這是FIFA的賽事、FIFA的管轄範圍，由FIFA來做決定。」

川普是在與阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）共同出席白宮活動時發表這番言論。幾天前，波士頓警方通報一場深夜街頭聚集暴力事件，並逮捕多人。吳弭辦公室並未立即回應。

世界盃主辦方此前強調，主辦城市將獲得可觀的經濟效益，自開放申請門票以來需求強勁。若此時更改場地，將面臨龐大的後勤與合約挑戰，賽事將於明年6月11日揭幕，目前僅剩8個月時間。

在波士頓的首場比賽預定2026年6月13日舉行，為小組賽C組的第3天賽程。