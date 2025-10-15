快訊

高鐵寧靜車廂挨轟！史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

Whoscall新功能任務牆上線有獎！「每日簽到」30天拚抽iPhone 17、AirPods 4

長榮空服員曝請假苛刻「生病明碼標價」 工會揚言高層再神隱將陳抗

川普質疑波士頓治安 威脅要讓FIFA轉移世足賽事

中央社／ 波士頓14日綜合外電報導

美國總統川普今天指出，由於對治安感到憂慮，他可能考慮把原定在波士頓（Boston）地區舉辦的2026年世界盃足球賽事移到別處，並批評波士頓市長吳弭（Michelle Wu）。

路透社報導，當川普被問到波士頓的主辦準備工作時說：「我們可以把比賽撤掉…我喜愛波士頓的人民，也知道門票都賣光了，但你們的市長不行。」

他說：「她很聰明，但她是激進左派，他們正接管波士頓一些地區。她只要打一通電話給我們，我們就會去處理，但她害怕這麼做，因為她認為那在政治上會對她不利。」

2026年世界盃由美國、墨西哥與加拿大共同主辦，波士頓西南約30英里的狐堡（Foxborough）吉列球場（Gillette Stadium）預定舉辦7場比賽。國際足球總會（FIFA）2022年已確定了16座主辦城市與比賽分配。

川普暗示他可能直接向FIFA主席英凡提諾（GianniInfantino）提出請求，把比賽移到其他地方舉行。

川普說：「如果有人把事情搞砸了，且如果我覺得那裡不安全，我就會打電話給英凡提諾，他是位很出色的FIFA主席，然後我會說：『我們換個地方吧。』他可能不太願意，但他會很容易地做到。」

不過，賽事最終控制權仍掌握在FIFA手中。本月稍早，FIFA副主席蒙塔利亞尼（Victor Montagliani）重申他們對場地決定擁有最終權限，稱「這是FIFA的賽事、FIFA的管轄範圍，由FIFA來做決定。」

川普是在與阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）共同出席白宮活動時發表這番言論。幾天前，波士頓警方通報一場深夜街頭聚集暴力事件，並逮捕多人。吳弭辦公室並未立即回應。

世界盃主辦方此前強調，主辦城市將獲得可觀的經濟效益，自開放申請門票以來需求強勁。若此時更改場地，將面臨龐大的後勤與合約挑戰，賽事將於明年6月11日揭幕，目前僅剩8個月時間。

在波士頓的首場比賽預定2026年6月13日舉行，為小組賽C組的第3天賽程。

波士頓 川普 美國

延伸閱讀

川普嗆「要終止中國食用油貿易」！遭酸小打小鬧：連癢都搔不到

美政府關門暫無解 川普：17日宣布裁撤計畫清單

圖表看時事／美中貿易戰激化！川普擬對陸加徵100%關稅 稀土管制影響多大？

川普威脅對中國加徵100％關稅 美貿易代表：視北京行動而定

相關新聞

美國牌照大戰 米高梅宣布撤回帝國城賭場申請

紐約州府預計在今年年底前，批准最多三個位於紐約下州地區(Downstate)的商業賭場牌照。經過一年多篩選與地方審查，有...

未隨身帶綠卡 芝加哥男遭ICE罰款130元 社區憤怒不安

美國芝加哥羅傑斯公園(Rogers Park)區的一名合法永久居民，日前因外出時未隨身攜帶移民身分證件，竟遭移民及海關執法局...

赫塞斯祭五角大廈採訪新規 紐時、福斯等媒體抗議 川普力挺

國防部新規定禁止記者在沒有陪同的情況下進入五角大廈的大部分區域，但只要他們向國防部人員詢問任何未經他批准公開的資訊——無...

美國醫療保健、社會援助需才火熱 躍就業成長引擎

由於聯邦政府部分關門，美國勞工統計局(BLS)的就業報告被迫延後發布。然而，私人機構的數據顯示，就業市場雖然仍具挑戰性，...

柯克32歲冥誕 川普讚頌烈士追授美最高平民榮譽

美國總統川普今天在白宮向保守派政治網紅柯克（Charlie Kirk）追授美國最高平民榮譽「總統自由獎章」，讚揚他是「為...

為美中太平洋潛在戰爭作準備 美軍「雅努斯計畫」推基地微型核反應爐

美國軍方正在推動迄今最重要的現代核能計畫之一，計畫在全美多座陸軍基地部署小型核子反應爐，以因應電網無法滿足日益攀升的能源...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。