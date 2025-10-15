外國人發文嘲諷保守派柯克之死 美國務院撤簽證

美國國務院今天表示，已撤銷至少6名「慶祝」保守派人物柯克遇刺者的簽證，「美國沒有義務接待希望美國人死亡的外國人」。國務院並附上貼文截圖，其中一名阿根廷籍人士寫道，柯克宣揚仇外言論，「活該下地獄」。

柯克（Charlie Kirk）生前善於運用社群平台向龐大粉絲群宣揚保守派理念。美國總統川普（DonaldTrump）今天在白宮向他追授美國最高平民榮譽「總統自由獎章」後，國務院透過社群媒體X列出數張截圖，內文為嘲諷柯克之死者的言論。

截圖包括一名南非籍人士嘲諷為柯克之死哀悼的美國人，及一名墨西哥籍人士寫道，「有些人是活該死的，有些人死了世界才會更好」。國務院表示，將持續識別慶祝柯克慘遭暗殺的簽證持有人。「一邊享受美國熱情好客，一邊慶祝美國公民遇刺的外國人將被驅逐出境」。

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，國務院因評論柯克遇刺而吊銷或拒發簽證的舉動，引發外界質疑其是否違反美國憲法第一修正案所保障的言論自由權利。

國務卿盧比歐（Marco Rubio）9月說，「確實已拒發」那些「慶祝」柯克遇害者的簽證。副國務卿藍道（Christopher Landau）指出，他已指示領事官員監控社群媒體上「讚揚、合理化或輕視」柯克之死的言論。

美國個人權利與表達基金會（FIRE）律師費茨派垂克（Conor Fitzpatrick）下午發表聲明表示，川普政府必須停止僅僅因為人們的觀點而懲罰他們。「最高法院已明確指出，非公民也享有言論自由的權利。」

曾在歐巴馬政府時期擔任美國國務院法律顧問的高洪株（Harold Hongju Koh）9月對CNN指出，國務院撤銷簽證的標準「極其模糊」，質疑這些標準究竟是什麼，以及由誰來決定何時適用這些標準。

「這是一種懲罰性的外交權力運用，那界線在哪裡？如果下次他們決定批評總統也能成為拒簽理由，怎麼辦？」高洪株說。

白宮副幕僚長布多維奇（Taylor Budowich）則認為，人民可以自由行使發言權。「不過，有時如果沒有好話可說，最好什麼都別說。有些人應該把這句格言放在心上。」