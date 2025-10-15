快訊

陸國台辦跟風引用神曲《沒出息》 酸民進黨賣台讓產業「連滾帶爬」

《百萬會員召集令》快報！參加人數已突破30萬 宏佳騰電車解鎖在即

MLB／山本由伸111球9局完投！日本第一人 道奇國聯冠軍賽二連勝

美國祭新反毒戰線 墨西哥逾50名政要簽證遭撤銷

中央社／ 墨西哥市14日綜合外電報導

墨西哥兩名官員告訴路透社，在川普政府打擊販毒集團及疑似他們的政治盟友之際，美國政府已撤銷至少50名墨西哥政治人物與政府官員的簽證

這些案例中僅有少數被公開，但路透社的報導顯示，簽證被撤銷的情況遠比先前報導的更為普遍。

根據3名前美國大使的說法，過去的政府也曾以這種方式撤銷簽證，但規模不如這波行動，他們認為這顯示出總統川普有意利用這個外交工具來達成政策目標。

曾在2011年至2015年擔任美國駐墨西哥大使的韋恩（Tony Wayne）表示：「川普政府正在尋找新方法，對墨西哥施加更多壓力。」

此舉已為墨西哥政治菁英圈帶來無聲的震撼，他們經常前往美國，且需要簽證才能入境。這也標誌著美國反毒行動的顯著擴大，川普政府將目標鎖定在通常被認為外交上過於敏感的現任政治人物。

其中一名消息人士是墨西哥資深政要，他表示，執政黨「國家復興運動黨」（Morena）有超過50名政治人物的簽證遭撤銷，其他政黨也有數十名官員受影響。由於議題敏感，消息人士要求匿名。

路透社無法查證簽證遭撤銷的墨西哥官員姓名。截至目前為止，只有4人公開證實他們失去簽證，包括下加利福尼亞州（Baja California）州長艾維拉（Marina del Pilar Avila），她已明確否認與組織犯罪有任何瓜葛。

消息人士指出，美國撤銷他人簽證時無需提供解釋，且這麼做的門檻遠低於實施制裁或起訴。

美國國務院一名高階官員在回覆路透社的置評請求時表示：「包括外國官員持有的簽證，可能因『有悖於美國國家利益的活動』而隨時被撤銷。」這名官員補充指出，這類活動可能包括販毒、簽證逾期停留、貪腐、間諜活動或協助非法移民。

這名官員表示：「川普政府與薛恩鮑姆（ClaudiaSheinbaum，墨西哥總統）政府一直維持良好的工作關係，我們期待繼續推動雙邊關係，以符合美國優先的外交政策。」

薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天在例行記者會上回答提問時表示，她沒有關於此事的資訊，且美國通常不會在撤銷簽證時通知墨西哥政府，因為這涉及相關個人的「個資」。

簽證 美國 墨西哥

延伸閱讀

川普嗆「要終止中國食用油貿易」！遭酸小打小鬧：連癢都搔不到

美政府關門暫無解 川普：17日宣布裁撤計畫清單

圖表看時事／美中貿易戰激化！川普擬對陸加徵100%關稅 稀土管制影響多大？

川普威脅對中國加徵100％關稅 美貿易代表：視北京行動而定

相關新聞

柯克32歲冥誕 川普讚頌烈士追授美最高平民榮譽

美國總統川普今天在白宮向保守派政治網紅柯克（Charlie Kirk）追授美國最高平民榮譽「總統自由獎章」，讚揚他是「為...

為美中太平洋潛在戰爭作準備 美軍「雅努斯計畫」推基地微型核反應爐

美國軍方正在推動迄今最重要的現代核能計畫之一，計畫在全美多座陸軍基地部署小型核子反應爐，以因應電網無法滿足日益攀升的能源...

川普因加薩協議再登時代雜誌封面 「1原因」批照片史上最糟

美國總統川普因為促成加薩和平協議，再次成為時代雜誌（TIME）封面人物，但他今天發文批評，時代雜誌可能選了「史上最糟」的...

東北風暴襲東岸 布碌崙76歲婦被砸死…紐約多地進入緊急狀態

一場強烈的東北風暴(nor-easter)連日來橫掃紐約、新澤西及康乃狄克三州地區，導致街道成河，住家停電，樹木吹斷，部...

美國眼中的「X島」：台裔美人複雜的冷戰情感

鄭昕的《X島嶼》是一本關於台裔美國人生命的新經典著作，成功地搭起了台灣研究與亞裔美國研究之間的橋梁。

和平文件簽署以哈都缺席 加薩下一步怎麼走

美國總統川普今天在埃及與20多名各國領袖齊聚，簽署加薩和平備忘錄，以哈停火協議第一階段正式啟動。然而加薩日後如何治理、哈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。