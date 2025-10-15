美國祭新反毒戰線 墨西哥逾50名政要簽證遭撤銷

墨西哥兩名官員告訴路透社，在川普政府打擊販毒集團及疑似他們的政治盟友之際，美國政府已撤銷至少50名墨西哥政治人物與政府官員的簽證。

這些案例中僅有少數被公開，但路透社的報導顯示，簽證被撤銷的情況遠比先前報導的更為普遍。

根據3名前美國大使的說法，過去的政府也曾以這種方式撤銷簽證，但規模不如這波行動，他們認為這顯示出總統川普有意利用這個外交工具來達成政策目標。

曾在2011年至2015年擔任美國駐墨西哥大使的韋恩（Tony Wayne）表示：「川普政府正在尋找新方法，對墨西哥施加更多壓力。」

此舉已為墨西哥政治菁英圈帶來無聲的震撼，他們經常前往美國，且需要簽證才能入境。這也標誌著美國反毒行動的顯著擴大，川普政府將目標鎖定在通常被認為外交上過於敏感的現任政治人物。

其中一名消息人士是墨西哥資深政要，他表示，執政黨「國家復興運動黨」（Morena）有超過50名政治人物的簽證遭撤銷，其他政黨也有數十名官員受影響。由於議題敏感，消息人士要求匿名。

路透社無法查證簽證遭撤銷的墨西哥官員姓名。截至目前為止，只有4人公開證實他們失去簽證，包括下加利福尼亞州（Baja California）州長艾維拉（Marina del Pilar Avila），她已明確否認與組織犯罪有任何瓜葛。

消息人士指出，美國撤銷他人簽證時無需提供解釋，且這麼做的門檻遠低於實施制裁或起訴。

美國國務院一名高階官員在回覆路透社的置評請求時表示：「包括外國官員持有的簽證，可能因『有悖於美國國家利益的活動』而隨時被撤銷。」這名官員補充指出，這類活動可能包括販毒、簽證逾期停留、貪腐、間諜活動或協助非法移民。

這名官員表示：「川普政府與薛恩鮑姆（ClaudiaSheinbaum，墨西哥總統）政府一直維持良好的工作關係，我們期待繼續推動雙邊關係，以符合美國優先的外交政策。」

薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天在例行記者會上回答提問時表示，她沒有關於此事的資訊，且美國通常不會在撤銷簽證時通知墨西哥政府，因為這涉及相關個人的「個資」。