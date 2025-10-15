快訊

為美中太平洋潛在戰爭作準備 美軍「雅努斯計畫」推基地微型核反應爐

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國軍方正推動在全美多座陸軍基地部署小型核子反應爐，以因應能源需求。圖為8月10日在巴拿馬太平洋國際機場舉行的Panamax軍事演習期間，美國士兵為一架C-130運輸機起飛做準備。路透
美國軍方正在推動迄今最重要的現代核能計畫之一，計畫在全美多座陸軍基地部署小型核子反應爐，以因應電網無法滿足日益攀升的能源需求。

《華爾街日報》報導，美國陸軍14日公布「雅努斯計畫」（Janus Program），目標是在2028年前為基地提供微型反應爐。這些反應爐的輸出功率低於20兆瓦，僅為大型現代核反應爐的一小部分，但體積小、可由貨船或飛機運輸，發電量足以供應一個小鎮。

美國陸軍表示，即使其他能源因惡劣天氣、網路攻擊或電網中斷而停擺，這些反應爐仍將有助於維持武器電力並保障基地的關鍵運作。陸軍部首席副助理部長瓦克斯曼（Jeff Waksman）說：「對我們而言，韌性意味著無論發生什麼，都能全天候不間斷供電。」

這些反應爐將由商業公司持有並營運，但陸軍與能源部會在技術與鈾燃料供應方面提供支援。瓦克斯曼透露，陸軍已挑選9個基地作為計畫首階段對象，明年將選定商業供應商，每個基地預計建設2座微型反應爐。

雅努斯計畫建立在陸軍與五角大廈技術新創合作部門「國防創新單位」（DIU）六年多的努力基礎上，目標是為美國本土與海外行動提供可運輸的小型核反應爐。陸軍官員表示，該計畫部分目的是為美國在太平洋與中國大陸的潛在戰爭或北極衝突中做準備，因這類衝突將帶來重大運輸與後勤挑戰，包括電力供應。

陸軍的興趣也為核能新創企業帶來帶來新機會；這些企業已為包括小型反應爐、鈾濃縮及新燃料技術在內的計畫募資數十億美元，但許多計畫距離完成產品仍有數年之遙。

微型反應爐新創公司 Valar Atomics 成立僅兩年，已建造一座微型反應爐，並計劃競標雅努斯計畫。創辦人兼執行長泰勒（Isaiah Taylor）表示：「今天的比賽就是要真正開發出能力，我們都在努力找出誰能啟動這些裝置。」

