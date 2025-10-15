快訊

北車大廳爆性侵「10分鐘無人理」！觀光客目擊報警 竟是通緝犯

私幼突圍／公私托育補助差5千 「補助隨孩子走」呼聲起

鮑爾變得更鴿了！不僅不排斥本月再降息 還預告結束縮表

柯克32歲冥誕 川普讚頌烈士追授美最高平民榮譽

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
美國總統川普14日在白宮玫瑰園舉行保守派倡議人士柯克追授總統自由勳章儀式。歐新社 歐洲新聞圖片社
美國總統川普14日在白宮玫瑰園舉行保守派倡議人士柯克追授總統自由勳章儀式。歐新社 歐洲新聞圖片社

美國總統川普今天在白宮向保守派政治網紅柯克（Charlie Kirk）追授美國最高平民榮譽「總統自由獎章」，讚揚他是「為真理與自由殉道的烈士」。

法新社報導，柯克9月10日在猶他谷大學（UtahValley University）演說時遭槍擊喪生，享年31歲，保守派一片哀悼。22歲犯嫌羅賓森（Tyler Robinson）遭控謀殺柯克，若罪名成立最高可判死刑。

川普今天將「總統自由獎章」（Presidential Medal ofFreedom）交給含淚的柯克遺孀艾瑞卡（Erika），並將柯克與蘇格拉底（Socrates）、聖彼得（SaintPeter）、林肯（Abraham Lincoln）及金恩博士（MartinLuther King Jr.）相提並論。

艾瑞卡感謝川普特地從中東和平行程返美出席儀式，而且選在她丈夫的32歲冥誕。她一邊拭淚一邊說道：「您給了他這輩子最好的生日禮物。」

她還表示，如果柯克沒有遇害，他「大概會選總統」。柯克生前善於運用社群平台TikTok、Instagram及YouTube向龐大粉絲群宣揚保守派理念。

川普也藉著白宮這場莊嚴儀式矢言加倍打擊他所謂的激進左翼團體。

川普對在場的保守派菁英表示：「在柯克遇刺後，我們國家對於這種激進左翼的暴力、極端主義與恐怖行為，必須絕對零容忍。」

他說：「我們受夠那些憤怒的暴民，我們絕不會讓我們的城市繼續處於不安全的狀態。」

出席嘉賓包括來訪的阿根廷總統米雷伊（JavierMilei）和多位美國保守派知名媒體人。

美聯社報導，美國國務院今天表示，在檢視6名外國人的線上社群媒體貼文及影片後，已撤銷他們的簽證。美國官員認定這些人在柯克遇刺後發表了嘲諷或輕蔑的言論。

這6人來自阿根廷、巴西、德國、墨西哥、巴拉圭及南非，國務院並未公布他們的身分。

國務院表示，川普和國務卿盧比歐（Marco Rubio）將「執行移民法，守護我們的國境、文化與人民」，並說「在美國享受款待的同時卻慶祝我們公民遇刺的外國人將被驅逐出境」。

美國 川普 國務院

延伸閱讀

美政府關門暫無解 川普：17日宣布裁撤計畫清單

圖表看時事／美中貿易戰激化！川普擬對陸加徵100%關稅 稀土管制影響多大？

反擊不採購美國大豆 川普：考慮停止購買中國食用油

哈瑪斯如果不繳械 川普：美國會讓他們繳械

相關新聞

柯克32歲冥誕 川普讚頌烈士追授美最高平民榮譽

美國總統川普今天在白宮向保守派政治網紅柯克（Charlie Kirk）追授美國最高平民榮譽「總統自由獎章」，讚揚他是「為...

為美中太平洋潛在戰爭作準備 美軍「雅努斯計畫」推基地微型核反應爐

美國軍方正在推動迄今最重要的現代核能計畫之一，計畫在全美多座陸軍基地部署小型核子反應爐，以因應電網無法滿足日益攀升的能源...

川普因加薩協議再登時代雜誌封面 「1原因」批照片史上最糟

美國總統川普因為促成加薩和平協議，再次成為時代雜誌（TIME）封面人物，但他今天發文批評，時代雜誌可能選了「史上最糟」的...

東北風暴襲東岸 布碌崙76歲婦被砸死…紐約多地進入緊急狀態

一場強烈的東北風暴(nor-easter)連日來橫掃紐約、新澤西及康乃狄克三州地區，導致街道成河，住家停電，樹木吹斷，部...

美國眼中的「X島」：台裔美人複雜的冷戰情感

鄭昕的《X島嶼》是一本關於台裔美國人生命的新經典著作，成功地搭起了台灣研究與亞裔美國研究之間的橋梁。

和平文件簽署以哈都缺席 加薩下一步怎麼走

美國總統川普今天在埃及與20多名各國領袖齊聚，簽署加薩和平備忘錄，以哈停火協議第一階段正式啟動。然而加薩日後如何治理、哈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。