美貿易代表：是否課100%關稅 看中國對稀土的下一步 道瓊默默翻紅...
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）14日表示，川普仍可能從11月1日甚至更早，就對中國商品開徵100%關稅，一切就看北京對稀土爭議的下一步。
葛里爾接受CNBC專訪時表示，很多事要看中國怎麼做，「他們才是選擇讓緊張局勢出現重大升級的那一方」。
CNBC報導，中國上周宣布對稀土出口實施大規模管制，如果落實將對美國國防、科技、半導體和汽車等工業，產生嚴重干擾。
這些管制措施也讓白宮措手不及，尤其是美中領導人預料月底將在南韓會面之際。
美股14日早盤開低走低，道瓊指數一度重挫615點或1.34%，吐光前一天漲點，但之後跌幅收斂，午盤左右翻紅漲148點或0.3%，標普500指數也回到平盤震盪，那斯達克綜合指數跌幅也從逾2%縮至0.5%。
