美國加州限制兒童使用AI聊天機器人法案 州長紐松否決

中央社／ 沙加緬度13日綜合外電報導

美國加州州長紐松（Gavin Newsom）今天否決一項具有里程碑意義的法案，這項法案原本將限制兒童使用AI聊天機器人。

美聯社報導，這項法案規定，除非企業能保證AI聊天機器人不會進行性話題對話或鼓勵自殘，否則不得向18歲以下人士開放這類技術。

紐松表示：「我堅決支持法案提案人為未成年人安全使用AI設立必要安全防護的目標，但這項法案對於對話式AI工具的使用設下過於廣泛的限制，可能會無意間導致未成年人完全無法使用這些產品。」

他否決這項法案前幾個小時，才簽署一項要求平台通知用戶是和AI聊天機器人而非真人互動的新法案。

根據新法案，平台必須每3小時提醒1次未成年用戶正在與AI聊天機器人而非真人互動。同時，企業也須建立預防自殘內容的機制，且在用戶表達自殺意念時，必須轉介至危機服務單位。

擁有4個未滿18歲子女的紐松說，加州有責任保護越來越依賴AI聊天機器人的兒童和青少年，這些未成年人從課業協助到情緒支持、甚至個人建議都可能仰賴這些工具。

加州是今年致力回應兒童與聊天機器人互動安全疑慮的美國幾個州之一。上述兩項法案只是加州立法機關今年提出的一系列人工智慧法案中的一部分，法案用來約束這個發展迅速卻缺乏監管的本土產業。

美國知名媒體與科技評測非營利機構「常識媒體」（Common Sense Media）創辦人暨執行長思特爾（James Steyer）對紐松否決法案「深感失望」。

他說：「這項法案極其必要，能保護兒童及青少年遠離危險甚至致命的AI陪伴聊天機器人。」

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

法案 未成年 美國 AI

