美國阿拉斯加風災釀1死2失蹤 南加州遇罕見10月風暴

美國多地近日出現強風豪雨，阿拉斯加州遭颱風襲擊釀1死2失蹤，亞利桑那州坦佩市10分鐘內降下13毫米的雨量也造成災情，南加州則面臨罕見的10月風暴，可能會引發土石流。

美聯社報導，颱風哈隆（Halong）上週末襲擊阿拉斯加州，帶來強風、大浪與洪水，一些民宅遭到沖毀。

該州西部昨天傳出1人罹難、2人失蹤，另有超過50人獲救，部分民眾是在屋頂上被救走。

當地官員表示，重建之路漫長，且冬季即將來臨，受災最嚴重的社區亟需外界持續協助。

另一方面，亞利桑那州坦佩市（Tempe）昨天出現雷雨與微爆氣流（microburst），國家氣象局（National Weather Service）指當地10分鐘內降下約13毫米的雨量。

這波暴雨引發大量災情，包括樹木倒塌壓壞車輛及建築物，並阻斷街道與人行道；另有一處商辦建築屋頂被掀翻，數以千計的家庭停電。

與此同時，南加州洛杉磯面臨罕見的10月風暴，年初慘遭野火肆虐的幾個社區已有一些居民接獲撤離命令。

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）在昨晚的記者會上表示：「我們非常擔心這波天氣。」她並指出，應變小組、救援隊與直升機都已整備待命。

這次撤離命令涵蓋約115戶住家，以太平洋斷崖（Pacific Palisades）及曼德維爾峽谷（MandevilleCanyon）為主，這兩區今年1月曾遭遇重大野火。

由於野火過後山坡失去植被覆蓋，土壤極易在暴雨下鬆動滑落，導致土石流風險升高。

巴斯及其他官員提醒全區居民保持警覺並留在室內。根據電力追蹤網站PowerOutage.us統計，昨天晚上已有超過1萬6000戶停電。氣象預報顯示，最劇烈的天氣將從今天凌晨開始，並持續至下午。

北加州多地昨天晚上已開始降下大雨，舊金山灣區（San Francisco Bay Area）局部地區出現淹水情形。