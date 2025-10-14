快訊

泡麵王換人當？這碗突爆紅賣到缺貨 網友直接掃一箱：超好吃

以軍開火！稱「可疑分子」越界違反停火協議 加薩衛生單位：至少6死

8縣市有感搖晃！南投18:08發生規模4地震 最大震度3級

川普因加薩協議再登時代雜誌封面 「1原因」批照片史上最糟

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
時代雜誌公布最新一期封面，封面人物為川普，採用由下往上的角度拍攝，顯示川普仰望上方。 圖／取自TIME粉專
美國總統川普因為促成加薩和平協議，再次成為時代雜誌（TIME）封面人物，但他今天發文批評，時代雜誌可能選了「史上最糟」的照片，讓他的頭髮「消失」。

美國政治新聞網站Politico報導，時代雜誌昨天公布最新一期封面，封面人物為川普，採用由下往上的角度拍攝，顯示川普仰望上方，背後彷彿有陽光映照，標題寫著「他的勝利」。

時代雜誌在社群平台X發文表示，基於川普和平計畫第一階段，在加薩關押的以色列人質已獲釋，同時巴勒斯坦囚犯也被釋放，這項協議可能成為川普第二任期的重要政績，並成為中東局勢的戰略轉折點。

不過，川普今天在自家社媒「真實社群」（TruthSocial）發文指出：「時代雜誌寫了一篇關於我的報導，內容相對來說還算不錯，但那張照片可能是史上最糟。」

川普還批評：「他們讓我的頭髮『消失』，然後還在我頭上放了個像漂浮王冠的東西，但那頂王冠尺寸極小。真的很怪！」

他提及：「我一向不喜歡從下往上拍的角度，而這張照片太糟糕，必須被指出來。他們到底在搞什麼？為什麼要這樣？」

根據Politico，川普的中東外交政策既受批評也獲讚揚，時代雜誌多次以他為封面人物，有時呈現不甚討喜的形象，但也曾兩度將他評為年度風雲人物。

