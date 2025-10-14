和平文件簽署以哈都缺席 加薩下一步怎麼走

美國總統川普今天在埃及與20多名各國領袖齊聚，簽署加薩和平備忘錄，以哈停火協議第一階段正式啟動。然而加薩日後如何治理、哈瑪斯會否卸武等棘手議題，才正要開始。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，與會領袖包括巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（MahmoudAbbas）、法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨、英相施凱爾及卡達、埃及、約旦、阿拉伯聯合大公國與土耳其等國官員。

● 20多國領袖簇擁 川普簽下一手催生的和平文件

各國領袖在寫有「和平2025」（Peace 2025）的標語前合影，隨即舉行停火相關協議簽署儀式。川普與埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）、土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）及卡達元首塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani）共同在文件上簽字，其他各國領袖則在他們身後見證。

川普在簽署時說：「花了3000年才走到這一步，你們能信嗎？這次一定能持久，一定會的。」

川普在搭機途中接受Axios電話採訪時表示，加薩和平協議「可能是我這生參與過最重大的事」，還說若非他6月下令轟炸伊朗核設施，就不可能達成加薩停火，因為哈瑪斯在靠山伊朗被削弱後更願妥協，消除伊核「烏雲」後，阿拉伯世界更能團結一致促成加薩協議。

名為「川普永久和平繁榮宣言」（The TrumpDeclaration for Enduring Peace and Prosperity）的這份加薩停火備忘錄，大致內容是支持川普和平計畫的整體承諾，象徵意涵較高。

備忘錄寫道：「我們了解，真正持久的和平必須讓巴勒斯坦人與以色列人都能共同繁榮，基本人權受保障、安全獲確保，並維護尊嚴。我們承諾，未來的爭端將透過外交對話與談判方式解決，而非訴諸武力或長期衝突。我們認知到，中東地區再無法承受無止境戰爭循環、談判僵局，或對一份好協議卻選擇性、片面落實。」

然而值得注意的是，這場簽署儀式與會談沒有哈瑪斯與以色列這兩個當事方代表。

釋放人質與停火只是第一步。關於未來的發展仍有諸多疑問，包括川普本人在戰後加薩的重建與治理扮演多大角色。川普僅表示和平計畫第二階段正推進中，但沒說細節。

● 川普藍圖：哈瑪斯卸武、過渡委員會治加薩

歐洲新聞台（Euronews）指出，目前川普推動的和平進程，來自9月29日他與以色列總理尼坦雅胡共同宣布的一項解決方案。這份被稱為「川普20點計畫」的方案，是美國、埃及、卡達、土耳其等各方斡旋而出。

達成第一階段雙方的人質與囚犯釋放後，第二階段將觸及哈瑪斯武裝與軍事基礎設施（例如地道網絡）解除，不讓哈瑪斯再有發動攻擊能力，同時為願意和平共存的哈瑪斯成員提供特赦、允許不願意者安全離境。

加薩將部署一支臨時國際維穩部隊，由美國、阿拉伯及歐洲人員組成，負責維持安全並協助培訓巴勒斯坦警察部隊。

第三階段則是建立一個由巴勒斯坦技術官僚領導、國際機構監督的委員會，角色類似過渡政府，負責加薩日常行政與重建。委員會由具專業資格的巴勒斯坦人及國際專家組成，並由新另設的國際機構「和平理事會」（Board of Peace）監督。理事會將由川普擔任主席，成員包括英國前首相布萊爾（Tony Blair）等人。

第三階段計畫還包括承認巴勒斯坦國，但前提是巴勒斯坦自治政府須完成必要改革及當地順利重建之後。在第三階段期間，人道援助將不受干擾，由聯合國與紅新月會等國際組織負責監督分配，同時推動措施鼓勵巴勒斯坦人留在加薩，並為選擇留下重建家園者提供支援。

● 以哈無互信 解武建國談判路難行

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）指出，然而第二、第三階段計畫目前困難重重。哈瑪斯拒絕以色列要求解除武裝，還要求以軍必須徹底撤出加薩；以色列則拒絕讓巴勒斯坦建國。

這幾項議題的談判很可能破裂，以色列則表明，若它們的要求未獲滿足，就可能恢復軍事行動。

以色列與哈瑪斯至今都沒能就戰後加薩治理取得共識。川普的和平計畫將哈瑪斯排除於日後加薩治理之外，但尼坦雅胡一直以來也反對巴勒斯坦自治政府治理加薩；哈瑪斯則主張加薩治理應由巴勒斯坦人自己共同決定。

另一大挑戰則是重建。世界銀行（WB）與埃及提出的戰後計畫評估，重建破碎的巴勒斯坦地區至少需530億美元，包含經費籌措等諸多難題；預計之後將由埃及舉辦重建會議。