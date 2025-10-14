川普再提動用反叛亂法：我想要的時候就會用

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普近期動員國民兵分別進駐波特蘭和芝加哥，但遭到當地政府以法律戰反擊，川普13日再度表示，如果他想要，不排除動用「反叛亂法」（Insurrection Act），不過他也說，川普政府總能在上訴法院中獲勝，現在還不至於要用反叛亂法。

川普近日以防止國內恐怖分子破壞為由，下令部署國民兵進駐俄勒岡州波特蘭（Portland），以保護聯邦移民設施，但遭到提告違法；一名聯邦法官日前裁定，暫時禁止川普在波特蘭部署國民兵。

而川普近日也不顧芝加哥市長強生（Brandon Johnson）及伊利諾州長普里茨克（JB Pritzker）等人的反對，再度下令在芝加哥部署國民兵，也面臨訴訟。

川普13日受訪時表示，如果他想要，他可以動用反叛亂法，並聲稱很多總統都動用過該法；川普說他還不願動用反叛亂法，因為他總是能在上訴法院中取得勝利。

川普說，川普政府幾乎都會敗給激進左派法官，但都能在上訴法院獲勝，所以接下來就靜觀其變。

川普也聲稱芝加哥的治安非常糟糕，在一年半左右的時間就有4000起槍擊事件；川普說，普里茨克應該求他幫忙，因為他治理的很差勁。

美國訂於1807年的反叛亂法，授權美國總統在全國部署軍隊，或者聯邦化國民兵，以平息任何總統認定為對國家的叛亂。

