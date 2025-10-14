快訊

美國防部長怒批官兵太胖！德州國民兵照片引發群嘲 慘遭撤換

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
7日被派駐到伊利諾州執勤的德州國民兵，被嫌體重過重，照片在網路上瘋傳。美聯社
國會山莊報13日報導，美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）推廣一項由德州軍事部門發起的行動，計畫撤換部分派駐伊利諾伊州芝加哥的德州國民兵成員，原因是網路上流傳一張顯示數名體型較胖的國民警衛隊員抵達芝加哥的照片，引發公眾嘲笑。此行動源於德州州長艾伯特（Greg Abbott）上周向伊利諾伊州派遣200名國民兵，協助聯邦保護任務，但部分士兵因未符合身高、體重及體能標準而被撤換。

赫塞斯在社群媒體上表示，國防部已恢復嚴格的標準，並引用《Task & Purpose》的報導，指出德州軍事部門已迅速替換不合格的士兵。國民兵局聲明，所有國民兵成員需隨時符合服務特定的體能標準，動員前須通過驗證，若不合格將被送回原駐地，由符合標準的士兵替補。德州軍事部門發言人表示，因應急動員，驗證過程與部署同時進行，發現少數不合格士兵後，已在24小時內完成替換。

赫塞斯長期強調軍人需遵守嚴格體能標準，上個月他曾對高階將領表示，不希望看到「胖士兵」或「胖將軍」，並要求所有軍人每年接受兩次體能測試及身高體重評估。他批評肥胖的軍人出現在戰鬥或任何編隊中是不可接受的。此事件反映其對軍隊體能要求的強硬立場。

