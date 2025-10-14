川普加薩和平峰會 美土埃卡四國承諾以外交手段解決衝突

美國總統川普於埃及舉行的加薩和平峰會上簽署和平協議，白宮13日釋出簽署的內容，指內容為支持中東長期和平與繁榮的宣言，簽署國承諾未來紛爭將透過外交互動和談判來解決，而不是透過武力或曠日持久的衝突。

川普於當地時間13日上午先訪問耶路撒冷，在以色列國會發表談話之後，隨即啟程前往埃及度假勝地夏姆錫克鎮（Sharm El-Sheikh）主持加薩和平峰會；峰會現場超過20位世界領袖到場，不過內唐亞胡和哈瑪斯領袖代表均未參與在埃及舉行的和平峰會。

於現場簽署加薩和平協議的國家分別為美國、土耳其、埃及和卡達。

白宮13日下午釋出簽署內容，指簽署國支持川普結束加薩戰爭、為中東帶來長久和平的努力，並支持執行這項協議來確保中東地區民眾的和平、安全、穩定和機會，包括巴勒斯坦人和以色列人。

簽署國也透過宣言承諾，未來的紛爭會透過外交互動和談判來解決，而非武力或曠日持久的衝突；簽署國明白中東不能陷入延長戰爭、談判僵局或者僅實現部分、不完整的談判條件的持續循環；簽署內容指出，過去兩年目睹的悲劇提醒大家，未來世代值得更好的生活。

簽署國追求地區的全面和平、安全和共享繁榮的願景，遵循相互尊重和共同命運的原則。

在這樣的精神之下，簽署國歡迎加薩走廊建立全面和持久和平安排的進度，也歡迎以色列與地區鄰近國家建立友善、互惠的關係；簽署國承諾共同合作來建立，並維持這項遺產，為未來世界建立組織基礎；簽署國致力在未來達成持久的和平。