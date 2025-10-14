川普促加薩停火兩黨人馬齊稱許 美政壇見難得共識

川普居中斡旋下，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的血腥衝突終露曙光。美國從質疑川普外交判斷的前政治敵手，到民主黨議員都支持這項作為；政壇在政府停擺尖銳交鋒之際，出現肯定川普外交得分的難得共識。

美國總統川普（Donald Trump）今天抵達以色列，慶祝以國與哈瑪斯（Hamas）在美方強勢斡旋下達成停火及釋放人質協議。他隨後赴埃及出席加薩和平峰會，盼鞏固休戰成果並為中東更持久的和平鋪路。

哈瑪斯釋放最後20名倖存的以色列人質，以方今天下午也開始釋放巴勒斯坦囚犯，家屬擁抱歸來親人的瞬間，成為美媒高強度播放的畫面。政治媒體POLITICO形容，此刻可能象徵川普第二任期內具代表性的外交成果。

川普政治宿敵、美國前駐聯合國大使海利（NikkiHaley）今天在社群媒體X上寫道，「經過漫長的兩年，我們終於可以鬆一口氣。」

「這是主所創造的日子；我們將為此歡欣鼓舞。願上帝保佑以色列，願上帝保佑美國。恭喜川普總統與他的團隊為和平鋪平道路。」

海利2024年與川普競爭共和黨總統候選人提名。她當時譴責川普的政治主張是孤立主義，批川普面對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）時「軟弱退縮」，同時主打自己在聯合國的經歷。

美國前副總統彭斯（Mike Pence）曾猛烈抨擊川普信奉「孤立主義和綏靖政策」，近期更批評川普政府的關稅政策將傷害消費者及美國經濟。

然而，停火協議達成後，彭斯同樣稱讚川普。他上週接受POLITICO訪問時肯定川普「一貫支持以色列做必要之事」的立場。

「我認為，總統及其團隊能夠與以色列同一陣線，讓他們完成必要的工作，並堅持不懈地追求和平，這值得嘉許。」

彭斯在川普第一次執政期間擔任副手，但在川普堅稱2020年大選存在舞弊後，兩人分道揚鑣。川普2020年大選輸給民主黨的拜登，川普的支持者闖入國會山莊，企圖阻撓國會認證拜登勝選，後來許多人入獄。

川普英雄式出訪中東之際，白宮與民主黨就處理政府停擺問題的方式日益產生分歧，兩邊持續互槓。如今政府停擺已進入第3週。但也有些民主黨議員大讚川普在加薩議題上的突破。

「隨著剩餘人質獲釋，世界如釋重負」，佛羅里達州民主黨眾議員莫斯柯維茨（Jared Moskowitz）今天在X寫道。

「對於罹難者家屬、美國總統以及所有促成這一天的談判人員來說，這都是意義非凡的一天。讓我們共同紀念他們（人質）歸來，持續致力推動持久和平，讓10月7日的悲劇不再發生。」

莫斯柯維茨提到悲劇於2023年發生，當時哈瑪斯的槍手發動跨境攻擊，造成1400人死亡並擄走約240名人質後，以色列部隊從空中轟炸加薩，雙邊交戰至近日。

民主黨籍賓州聯邦參議員費特曼（John Fetterman）則因在以色列長達兩年的加薩行動期間強烈支持以色列而激怒民主黨支持者，他也稱讚川普「在這場可怕戰爭中促成突破性的停火協議」。

前朝國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨天也肯定川普及其團隊推動的停火協議，但強調拜登政府打下的基礎。

他說，川普提出的「20點」加薩和平計畫，大部分與拜登留下的內容相似。拜登的國務卿布林肯（Antony Blinken）上週也提出類似觀點。