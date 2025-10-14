美股收盤／川普對中軟化 道瓊反彈近600點 費半飆漲5%博通領軍

美股四大股市指數周一（13日）大幅收高，因美國總統川普釋出緩和訊號，暗示有意願繼續推動與中國的貿易談判，緩解了投資人的擔憂，且中東緊張局勢緩和下來，人工智慧（AI）漲勢持續，博通等晶片製造商領漲。

道瓊工業指數13日收盤上漲587.98點，漲幅1.29%，收46,067.58點；標普500指數上漲102.21點，漲幅1.56%，報6,654.72點；那斯達克指數勁揚490.18點，漲幅2.21%，報22,694.61點。

費城半導體指數飆漲4.93%，上漲315.86點，報6,723.46點。

美國財長貝森特在接受福克斯商業頻道採訪時表示，川普仍計劃在APEC於南韓舉行期間，與中國國家主席習近平會晤。美中雙方正努力緩解上周末加劇的貿易摩擦，提振了市場氛圍，也使得美股逆轉了上周五經歷六個月以來最嚴重的暴跌頹勢。

與AI相關的科技股是周一反彈的最大贏家。博通（Broadcom）飆漲近10%，報每股356.70美元，因博通表示，將與OpenAI合作，雙方簽署了一項多年期協議，博通將為OpenAI生產首款自研AI處理器。

其他AI相關晶片股也上漲，輝達（Nvidia）大漲2.8%，美光科技跳漲逾6%。

那斯達克寫下5月27日以來最大單日漲幅。

CFRA Research首席投資策略師史托沃表示：「AI仍是推動市場的主要動力，投資者逢低買入並不令人意外」，他說，只要川普與中國的爭端未解決，投資人仍應保持謹慎。

美股上周五大幅下跌，標普500指數和那指寫下數月來最大周線跌幅

最新的裂痕源於中國大陸上周四宣布將大幅擴大稀土出口管制。作為回應，川普上周五表示將對中國進口商品加徵100%關稅，並從11月1日起對所有關鍵美國軟體實施出口管制。

不過，川普在周末表示，「一切都會好起來」，並說美國不希望「傷害」中國。中國則在周日指責美國導致局勢升級，但未祭出進一步反制措施。

摩根大通、高盛、花旗集團和富國銀行 將於周二公布財報，為第3季度財報季拉開序幕。投資人將密切關注這些財報，以判斷關稅對華爾街大企業造成的影響。

標普500指數11個類股中有10個上漲，IT類股領漲，其次是非必需消費品類股，漲幅為2.29%。

在中東方面，哈馬斯釋放了最後一批以色列人質，以色列則遣返巴勒斯坦被拘人員，作為川普推動的停火協議的一部分。

甲骨文上漲5.1%，此前至少兩家券商上調這家AI雲端運算業者的目標價。

雅詩蘭黛上漲，高盛把對該美妝公司的評級從中性上調至買入。

華納兄弟探索公司股價走高，知情人士透露，該公司以報價過低為由，拒絕了Paramount Skydance的初步收購提議。