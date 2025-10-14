樂觀美中情勢會降低 美財長：美中有溝通管道

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國財政部長貝森特。歐新社
美國財政部長貝森特。歐新社

美中恐再掀貿易戰，美國財政部長貝森13日表示，美方已經大幅降低情勢，相信川習會仍會舉行；貝森特指出，美中周末有很多溝通，預期本周美中之間也會有召開很多幕僚層級會議。

貝森特表示，中國的行為是與全世界為敵，他相信中方願意開放討論，但如果中國不願意，美國也有很多反制手段。

中國近日強化稀土出口管制，引發川普大為不滿，擬自11月起向中國額外課徵100%關稅。

貝森特13日接受福斯新聞網訪問時表示，美方向中國的政策做出激烈的反制，美國不確定中國為什麼要這麼做、為什麼選擇此刻這麼做；貝森特形容這是中國的挑釁行為，也稱這是中國有意與美國脫鉤的行為。

貝森特說，美國已經大幅降低情勢，反制的關稅也會等到11月才會生效；貝森特指出，美國總統川普預計與中國國家主席習近平見面，他相信川習會仍會照計畫舉行，美中之間也在周末期間有很多溝通，而非中方拒絕回應美方的詢問。

貝森特指出，美中溝通管道是暢通的，世界銀行周本周在美國華府舉行，預料美中會有很多幕僚層級的會面。

貝森特表示，中國的行為是與世界為敵，自由世界不會忍受；貝森特說，中國是國家指揮與管制的經濟體，但他們無法指揮與管制美國，美國將維護其主權。

貝森特說，美國已經與很多盟友接觸，預計本周會有很多會面；貝森特相信美國會獲得世界的支持，包括歐洲、印度和亞洲的民主國家；貝森特說，大家不會讓中國的出口管制和監管持續下去。

貝森特說，他相信中國開放討論，但如果他們不願意，美國也有很多對等，甚至更激進的反制手段，不過貝森特說，他仍然對降低情勢感到樂觀。

貝森特指出，美國在今年夏季初向中國祭出12項反制手段，從塑膠原料到飛機引擎、零件，對中國造成很大的影響，且中國有30萬至40萬名留學生在美國。

貝森特說，他期待在川習會之前與中國國務院副總理何立峰見面；貝森特說，美國不想與中國脫鉤，但希望去風險化，包括關鍵礦物、半導體獨立性和藥品回歸美國生產等。

