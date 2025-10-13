經濟學者仍看好美經濟 但看淡就業

最新的兩項調查均顯示，經濟學家仍看好美國今、明兩年的經濟表現，但也都擔心就業市場疲弱不堪。

美國商業經濟協會（NABE）13日公布的一項調查顯示，NABE訪調的經濟學家上調了對今、明兩年美國經濟增長的預測，但預計就業增長將依舊疲弱。

另據華爾街日報最新訪調結果，經濟學家已將美國今年第4季的經濟年增率預估值，由1%上修到1.7%，卻調降就業展望，學者並預測聯準會（Fed）今年內將再降息2碼。

這項訪調是華爾街日報在10月3-9日期間對64位學術界及企業界的經濟學者所做，並非每位受訪者都回答每一個問題。

學者上修經濟成長預估，主要是由於人工智慧（AI）投資激增，以及關稅引發的不確定性減少。關稅雖仍壓制經濟，但確定性已經提高。川普已經與日本及歐盟等關鍵貿易夥伴敲定協議，且關稅對物價的影響也低於預估。

但要強調的是，這項調查進行的當時，川普尚未威脅將對中國加徵100%關稅。

學者對2026年的經濟成長率預估仍維持在1.9%，預測今年第4季個人消費支出（PCE）平減指數的年升幅是0.5個百分點，比4月時的1個百分點明顯下降。

但學者預料勞動市場仍是弱點，預測第4季平均每月就業人數僅增加15,000人，比7月時預測的50,000人以上大幅下降。對未來4季，學者預測平均每月就業增加49,000人，低於之前預估的74,000人。就業成長偏弱，原因是政治不確定性居高，加上企業營運成本上升，因此企業雖增加投資，尤其是AI相關投資，以提升生產力及促進經濟成長，但卻不願增僱員工。

然而，就業成長減緩並不代表失業將明顯增加，因為川普鎮壓移民行動使勞工供給減少。學者預測明年失業率在4.5%上下，僅比8月時的4.3%略高。

學者預測經濟衰退的機率為33%，與7月時的預測相同。

經濟學者並預測，聯準會（Fed）的降息速度比7月時的預測加快。他們現在預測今年內Fed還將再降息2碼，基準利率將降到3.5%-3.75%，這與Fed多數決策官員的預測相同。

此外，經濟學者也給Fed主席鮑爾評分，77%的受訪者給鮑爾的評等是A或B，比一年前時的80%略低。但學者預測川普安插親信進駐理事會，將使Fed的獨立性下降；79%受訪學者認為下任主席主政時期，Fed將變得「不獨立」或「局部不獨立」；如果最高法院同意川普開革現任理事庫克，這項比率更提高到85%。

學者對13位下任Fed主席候選人的評價排名是，現任理事沃勒居第一位，第二選擇是聖路易聯邦準備銀行前任總裁博拉德，第三位是達拉斯聯準銀行羅根。

但除了一位學者之外，其他受訪者並不認為上述名單可能是川普真正會提名的人選。他們認為最可能中選的是國家經濟委員會召集人哈塞特，其次是沃勒，及Fed前理事華許。