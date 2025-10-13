快訊

輝達北士科卡關 台新新光金證實「接獲北市府來函」提2點說明

中職／台灣大賽賽程看這裡！史上第6度猿象爭霸 兄弟拚史上最多11冠

情牽20年！李國超、高欣欣婚禮敲定了 喜帖曝光

經濟學者仍看好美經濟 但看淡就業

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
最新訪調結果顯示，經濟學家看好美國經濟展望，但看淡就業市場，預測聯準會（Fed）今年內將再降息2碼。 路透
最新訪調結果顯示，經濟學家看好美國經濟展望，但看淡就業市場，預測聯準會（Fed）今年內將再降息2碼。 路透

最新的兩項調查均顯示，經濟學家仍看好美國今、明兩年的經濟表現，但也都擔心就業市場疲弱不堪。

美國商業經濟協會（NABE）13日公布的一項調查顯示，NABE訪調的經濟學家上調了對今、明兩年美國經濟增長的預測，但預計就業增長將依舊疲弱。

另據華爾街日報最新訪調結果，經濟學家已將美國今年第4季的經濟年增率預估值，由1%上修到1.7%，卻調降就業展望，學者並預測聯準會（Fed）今年內將再降息2碼。

這項訪調是華爾街日報在10月3-9日期間對64位學術界及企業界的經濟學者所做，並非每位受訪者都回答每一個問題。

學者上修經濟成長預估，主要是由於人工智慧（AI）投資激增，以及關稅引發的不確定性減少。關稅雖仍壓制經濟，但確定性已經提高。川普已經與日本及歐盟等關鍵貿易夥伴敲定協議，且關稅對物價的影響也低於預估。

但要強調的是，這項調查進行的當時，川普尚未威脅將對中國加徵100%關稅。

學者對2026年的經濟成長率預估仍維持在1.9%，預測今年第4季個人消費支出（PCE）平減指數的年升幅是0.5個百分點，比4月時的1個百分點明顯下降。

但學者預料勞動市場仍是弱點，預測第4季平均每月就業人數僅增加15,000人，比7月時預測的50,000人以上大幅下降。對未來4季，學者預測平均每月就業增加49,000人，低於之前預估的74,000人。就業成長偏弱，原因是政治不確定性居高，加上企業營運成本上升，因此企業雖增加投資，尤其是AI相關投資，以提升生產力及促進經濟成長，但卻不願增僱員工。

然而，就業成長減緩並不代表失業將明顯增加，因為川普鎮壓移民行動使勞工供給減少。學者預測明年失業率在4.5%上下，僅比8月時的4.3%略高。

學者預測經濟衰退的機率為33%，與7月時的預測相同。

經濟學者並預測，聯準會（Fed）的降息速度比7月時的預測加快。他們現在預測今年內Fed還將再降息2碼，基準利率將降到3.5%-3.75%，這與Fed多數決策官員的預測相同。

此外，經濟學者也給Fed主席鮑爾評分，77%的受訪者給鮑爾的評等是A或B，比一年前時的80%略低。但學者預測川普安插親信進駐理事會，將使Fed的獨立性下降；79%受訪學者認為下任主席主政時期，Fed將變得「不獨立」或「局部不獨立」；如果最高法院同意川普開革現任理事庫克，這項比率更提高到85%。

學者對13位下任Fed主席候選人的評價排名是，現任理事沃勒居第一位，第二選擇是聖路易聯邦準備銀行前任總裁博拉德，第三位是達拉斯聯準銀行羅根。

但除了一位學者之外，其他受訪者並不認為上述名單可能是川普真正會提名的人選。他們認為最可能中選的是國家經濟委員會召集人哈塞特，其次是沃勒，及Fed前理事華許。

經濟衰退 Fed 川普

延伸閱讀

俄前總統：美若供烏戰斧飛彈對所有人不利 尤其是川普

美股早盤／川普說「一切都會沒事」道瓊漲逾400點 台積電勁揚約6%

以國國會擬提名諾貝爾和平獎 川普談話一度被打斷

在以色列國會演說重申挺以 川普：今天中東露出歷史性曙光

相關新聞

經濟學者仍看好美經濟 但看淡就業

最新的兩項調查均顯示，經濟學家仍看好美國今、明兩年的經濟表現，但也都擔心就業市場疲弱不堪。

以為是特技電影…加州海灘直升機失控墜毀 5人送醫、驚險畫面曝光

美國南加州旅遊勝地杭亭頓海灘（Huntington Beach）11日發生驚險一幕，一架原本在海灘上空飛行的直升機突然失控開始急速旋轉，之後驟降並撞進一排棕櫚樹之間，據稱當時有兩人在直升機上，五人被送院治療。

持觀光簽證入境在美逾期停留多年 小布希愛廚遭遣返

德州威果（Waco）當地媒體報導，美國移民與海關執法局（ICE）遣返了一名曾在前總統小布希（George W.Bush）...

將邀台灣海軍參與環太軍演？ 美參議院通過年度國防授權法

美國聯邦參議院日前通過年度國防授權法案，除了強烈鼓勵美國國防部邀請台灣參與環太軍演，法案也著重於美台國防工業優先事項的策...

法官推翻核廢水排入哈德遜河禁令 詹樂霞將上訴

曼哈頓聯邦法官卡拉斯(Kenneth Karas)日前推翻了一項州法，駁回了原本禁止印第安角(Indian Point)...

視以色列為「迫害者」美年輕一代不再力挺

持續兩年的加薩衝突終於可望落幕，除了戰火帶來的摧毀與傷害之外，以色列掀起這場戰爭的結果也讓以色列與美國人民之間的關係受到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。