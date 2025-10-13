以為是特技電影…加州海灘直升機失控墜毀 5人送醫、驚險畫面曝光

美國南加州旅遊勝地杭亭頓海灘（Huntington Beach）11日發生驚險一幕，一架原本在海灘上空飛行的直升機突然失控開始急速旋轉，之後驟降並撞進一排棕櫚樹之間，據稱當時有兩人在直升機上，五人被送院治療。

多段網絡影片顯示，事發當時直升機在空中不斷順時針旋轉，隨後向沙灘邊緣墜落，最終卡在棕櫚樹間。

杭亭頓海灘消防局表示，直升機上的兩人被從直升機殘骸中安全救出，另有三名路人亦受傷，已經被送去醫院接受治療。

當局沒有公佈直升機突然失控並墜毀原因，只說明直升機與原定於周日（12日）舉行的一場年度籌款活動有關。

現場許多民眾目睹驚險一幕，網絡流傳的影片中可聽見直升機開始墜落時許多人尖叫並驚慌逃跑。一名男子後來在社交平台上表示：「直升機墜毀時，我就在它正下方。我以為我就要死了。」

另一名目擊者驚恐回憶道：「起初我以為是在拍電影，這看起來像是一個非常瘋狂的特技。它旋轉了幾圈然後猛烈的撞上去，太瘋狂了。」

NEW: Man nearly gets crushed by a helicopter that crashed in Huntington Beach, California.



"I was literally underneath the helicopter as it crashed. My life flashed before my eyes," the man posted.



The helicopter crashed next to the Pacific Coast Highway near the bridge… pic.twitter.com/6d58umdRJA — Collin Rugg (@CollinRugg) 2025年10月11日

文章授權轉載自《香港01》