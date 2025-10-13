以為是特技電影…加州海灘直升機失控墜毀 5人送醫、驚險畫面曝光
美國南加州旅遊勝地杭亭頓海灘（Huntington Beach）11日發生驚險一幕，一架原本在海灘上空飛行的直升機突然失控開始急速旋轉，之後驟降並撞進一排棕櫚樹之間，據稱當時有兩人在直升機上，五人被送院治療。
多段網絡影片顯示，事發當時直升機在空中不斷順時針旋轉，隨後向沙灘邊緣墜落，最終卡在棕櫚樹間。
杭亭頓海灘消防局表示，直升機上的兩人被從直升機殘骸中安全救出，另有三名路人亦受傷，已經被送去醫院接受治療。
當局沒有公佈直升機突然失控並墜毀原因，只說明直升機與原定於周日（12日）舉行的一場年度籌款活動有關。
現場許多民眾目睹驚險一幕，網絡流傳的影片中可聽見直升機開始墜落時許多人尖叫並驚慌逃跑。一名男子後來在社交平台上表示：「直升機墜毀時，我就在它正下方。我以為我就要死了。」
另一名目擊者驚恐回憶道：「起初我以為是在拍電影，這看起來像是一個非常瘋狂的特技。它旋轉了幾圈然後猛烈的撞上去，太瘋狂了。」
文章授權轉載自《香港01》
