快訊

全球罕見！女腫瘤長進心與肝 北榮取肝切除惡瘤再重新「種回」

諾貝爾經濟學獎出爐 3學者解釋創新驅動的經濟成長獲獎

屏科大10天2大一新生車禍亡 校長公開信沉痛呼籲共維交通安全

持觀光簽證入境在美逾期停留多年 小布希愛廚遭遣返

中央社／ 德州威果13日綜合外電報導
美國移民與海關執法局（ICE）遣返了一名曾在前總統小布希任內為白宮相關活動提供餐飲服務的廚師。示意圖／ingimage
美國移民與海關執法局（ICE）遣返了一名曾在前總統小布希任內為白宮相關活動提供餐飲服務的廚師。示意圖／ingimage

德州威果（Waco）當地媒體報導，美國移民與海關執法局（ICE）遣返了一名曾在前總統小布希（George W.Bush）任內為白宮相關活動提供餐飲服務的廚師，此人持觀光簽證入境後逾期停留多年，前後在美國生活36年，期間並結婚生子。

美國總統川普今年初重返白宮後，迅速推行大規模遣返無證移民的政策—這是他2024年總統競選時的核心政見之一。他表示，遣返行動將鎖定有犯罪紀錄的人。但媒體報導指出，部分被遣返者僅涉及輕罪、陳年違規，甚至有些人根本沒有犯罪紀錄。

這起涉及德州威果廚師賈西亞（Sergio GarciaSilva）案件—他自1989年起旅居美國—凸顯了外界對遣返政策的擔憂，也在當地社區引發廣泛討論與關注。

根據「威果橋報」（The Waco Bridge），賈西亞在29歲時持觀光簽證入境美國，原本並未打算久留，但很快就在德州餐廳工作、結交朋友，並結識了後來的妻子珊卓拉（Sandra），最終逾期居留。當年，他曾在當地足球場販售用保麗龍杯裝的酸橘汁醃魚（ceviche），並於1995年開設了一家實體餐廳。

賈西亞也曾受小布希總統青睞，為在任兩屆期間追蹤報導他的記者提供餐飲服務，白宮新聞記者團成員經常光顧他的餐廳，他也因此開始承接白宮相關活動的外燴服務。

當時小布希總統與第一夫人蘿拉．布希（LauraBush）甚至曾與賈西亞合影留念，笑容滿面，並在其中一張照片上簽名寫下「致以最美好的祝福」。

賈西亞的餐車長期以來一直是威果當地的人氣美食。

賈西亞與家人在美國生活了36年，期間從未有任何刑事紀錄—除了數十年前的一道遣返令外，毫無不良紀錄。「威果橋報」指出，今年3月，美國移民與海關執法局特勤人員在他的餐車上逮捕了他；僅一天之內，他就被遣返回墨西哥新拉雷多（NuevoLaredo）。

然而，他在今年4月徒步再次進入美國—隨即再次被遣返。

美國 西亞 白宮

延伸閱讀

NBA／哈波熱身賽首秀連線溫班亞瑪 馬刺險勝爵士拉出3連勝

NBA／詹皇發「決定2.0」被告詐欺 湖人迷：不是退休不會買票

駐休士頓辦事處國慶酒會 政要及各界出席同慶

真的出事了！幻藍小熊赴美突遭海關攔截全團遣返 經紀公司急發聲

相關新聞

持觀光簽證入境在美逾期停留多年 小布希愛廚遭遣返

德州威果（Waco）當地媒體報導，美國移民與海關執法局（ICE）遣返了一名曾在前總統小布希（George W.Bush）...

將邀台灣海軍參與環太軍演？ 美參議院通過年度國防授權法

美國聯邦參議院日前通過年度國防授權法案，除了強烈鼓勵美國國防部邀請台灣參與環太軍演，法案也著重於美台國防工業優先事項的策...

法官推翻核廢水排入哈德遜河禁令 詹樂霞將上訴

曼哈頓聯邦法官卡拉斯(Kenneth Karas)日前推翻了一項州法，駁回了原本禁止印第安角(Indian Point)...

視以色列為「迫害者」美年輕一代不再力挺

持續兩年的加薩衝突終於可望落幕，除了戰火帶來的摧毀與傷害之外，以色列掀起這場戰爭的結果也讓以色列與美國人民之間的關係受到...

加密幣市場強彈6% 川普釋和解論調重振投資信心

主要加密幣經歷周末暴跌後，周一全面反彈。美國總統川普最近談話有意化解美中貿易僵局，安定了市場信心。

美中貿易戰升溫 多家美媒分析：兩敗俱傷 卻都自認占優勢

美媒分析，中國加強管制稀土出口，反映北京希望在貿易戰休兵期，畫下對美國新管制措施的紅線，並迫使川普政府陷入兩難抉擇。此舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。