持觀光簽證入境在美逾期停留多年 小布希愛廚遭遣返

德州威果（Waco）當地媒體報導，美國移民與海關執法局（ICE）遣返了一名曾在前總統小布希（George W.Bush）任內為白宮相關活動提供餐飲服務的廚師，此人持觀光簽證入境後逾期停留多年，前後在美國生活36年，期間並結婚生子。

美國總統川普今年初重返白宮後，迅速推行大規模遣返無證移民的政策—這是他2024年總統競選時的核心政見之一。他表示，遣返行動將鎖定有犯罪紀錄的人。但媒體報導指出，部分被遣返者僅涉及輕罪、陳年違規，甚至有些人根本沒有犯罪紀錄。

這起涉及德州威果廚師賈西亞（Sergio GarciaSilva）案件—他自1989年起旅居美國—凸顯了外界對遣返政策的擔憂，也在當地社區引發廣泛討論與關注。

根據「威果橋報」（The Waco Bridge），賈西亞在29歲時持觀光簽證入境美國，原本並未打算久留，但很快就在德州餐廳工作、結交朋友，並結識了後來的妻子珊卓拉（Sandra），最終逾期居留。當年，他曾在當地足球場販售用保麗龍杯裝的酸橘汁醃魚（ceviche），並於1995年開設了一家實體餐廳。

賈西亞也曾受小布希總統青睞，為在任兩屆期間追蹤報導他的記者提供餐飲服務，白宮新聞記者團成員經常光顧他的餐廳，他也因此開始承接白宮相關活動的外燴服務。

當時小布希總統與第一夫人蘿拉．布希（LauraBush）甚至曾與賈西亞合影留念，笑容滿面，並在其中一張照片上簽名寫下「致以最美好的祝福」。

賈西亞的餐車長期以來一直是威果當地的人氣美食。

賈西亞與家人在美國生活了36年，期間從未有任何刑事紀錄—除了數十年前的一道遣返令外，毫無不良紀錄。「威果橋報」指出，今年3月，美國移民與海關執法局特勤人員在他的餐車上逮捕了他；僅一天之內，他就被遣返回墨西哥新拉雷多（NuevoLaredo）。

然而，他在今年4月徒步再次進入美國—隨即再次被遣返。