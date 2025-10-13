快訊

將邀台灣海軍參與環太軍演？ 美參議院通過年度國防授權法

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為美國製的MQ-9死神攻擊無人機，是目前最具威力的無人機之一。（路透）
圖為美國製的MQ-9死神攻擊無人機，是目前最具威力的無人機之一。（路透）

美國聯邦參議院日前通過年度國防授權法案，除了強烈鼓勵美國國防部邀請台灣參與環太軍演，法案也著重於美台國防工業優先事項的策略夥伴關係，尤其聚焦國防工業協調重點和軍民兩用的能力發展，如無人機、微晶片和飛彈技術。

正逢聯邦政府關門，不過參議院上周仍針對國防授權法做表決，最後以77比20通過「國防授權法案」（National Defense Authorization Act），授權約9250億美元的國防支出。

法案內容中引人注目的是，強烈鼓勵美國國防部長邀請台灣海軍參與環太平洋軍事演習（RIMPAC），並註明，若國防部決定不邀請台灣海軍，國防部長必須在30天內向國會的國防委員會說明原因。

日本國際問題研究所主任研究員小谷哲男就曾在今年6月呼籲說，應該邀請台灣以觀察員的身分參加環太平洋軍演等聯合軍事演習，讓地區各國的軍隊能與台灣軍隊互動；小谷哲男說，這是為了未來做準備，否則如果發生衝突，各國軍方要和台灣的誰聯繫都不知道。

小谷哲男指出，如果缺少台灣的參與，印太各國就無法維持台海的和平與穩定，甚至也無法保持東海和南海的和平穩定，然而在「一中政策」之下，各國難以與台灣做軍事上的互動。

此外，法案也要求國防部的「國防創新單位」與台灣的對應窗口合作，建立夥伴關係，以此來強化美台國防科技企業的市場機會、支持台灣的國防工業基礎、透國新興技術協調全球安全情勢，以及對抗中國共產黨和其代理團體所發展的軍民兩用科技。

法案也指出，此舉是為了讓國防部與台灣國防部合作，使雙方能夠協調國防優先事項、讓研究和發展新興國防技術更有效率，同時也為國防科技新創事業開闢更多市場途徑；美台雙方的合作也有助於協調軍民兩用的國防能力發展，包括無人機、微晶片、定向能量武器、人工智能、飛彈技術和情報、監控、偵查技術。

據了解，參院通過的「國防授權法案」仍非最終版本，將於聯邦眾議院協調文字、經表決之後，才會送交白宮由總統簽署。

