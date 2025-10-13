快訊

加密幣市場強彈6% 川普釋和解論調重振投資信心

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
全球加密幣總市值周一反彈逾6%，突破4兆美元。路透

主要加密幣經歷周末暴跌後，周一全面反彈。美國總統川普最近談話有意化解美中貿易僵局，安定了市場信心。

CoinGecko數據顯資料，全球加密幣總市值周一攀升逾6%，突破4兆美元。比特幣在倫敦周一早盤報約11.5萬美元，先前周五在美國一度跌破10萬5,000美元。乙太幣也回升至4,100美元上下，自跌破3,500美元的水準大幅反彈。

川普上周五宣布對大陸祭出嚴厲關稅後，加密幣市場一度蒸發1,900億美元。高槓桿操作、系統自動觸發的賣單，以及在非主要時段流動性不足，都讓交易者帳面損失進一步擴大。川普和美國副總統范斯周日隨即表態願和中國大陸達成協議。

避險基金DACM共同創辦人蓋爾文（Richard Galvin）說：「這波反彈主要受到川普釋出和解訊息所帶動。」他指出，比特幣以外所謂的「替代幣」價格仍遠低於10月9日的水準。他說：「展望後市，整個2025年仍充滿突發風險，市場對任何新的貿易升溫或其他黑天鵝事件依然極其敏感。」

這波拋售牽連甚廣。第三大穩定幣 Ethena USDe 一度和美元脫鉤，最大加密幣交易所幣安（Binance）出現系統異常。據數據分析平台 Coinglass 統計，超過160萬名交易者遭到強制平倉。

多家業者本周開盤前仍在追查誰承受了最大損失。截至目前，尚未發現重大爆倉跡象。這種情況讓市場心有餘悸，畢竟先前 FTX 崩潰後曾引發連鎖倒閉風暴。

Coinglass 在報告中指出，加密幣市場的資金費率（funding rates）（即交易者融資槓桿所支付的利息），已跌至自2022年FTX崩潰以來的最低水準，堪稱「加密幣史上最劇烈的槓桿重整」。

加密幣做市商 Caladan 在研究報告中指出，這波暴跌導致比特幣和乙太幣選擇權的未平倉部位分別腰斬至330億美元和190億美元。蓋爾文表示，這波整理「中期而言有助市場價格奠定更穩固的基礎」。

比特幣在10月6日一度創下歷史新高12萬6,251美元，今年以來仍上漲約23%，主要受川普推動有利加密幣政策的鼓舞。

