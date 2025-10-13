影/川普機上緊盯人質交換！以色列海灘現巨型標語 喜迎空軍一號畫面曝

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列民眾13日在特拉維夫海灘上排出感謝川普的巨型標語。圖/截自@sch9436在X的影音
以色列民眾13日在特拉維夫海灘上排出感謝川普的巨型標語。圖/截自@sch9436在X的影音

以色列與哈瑪斯13日展開人質囚犯交換行動，當日美國總統川普搭乘空軍一號前往以色列，機上同步緊盯直播。以色列民眾特地在特拉維夫海灘排出巨大標語，感謝川普促成和平，他有望在抵達以色列途中親眼見證壯觀謝意。

以色列時報報導，白宮發言人李維特稍早在X發文寫道：「川普總統正在空軍一號上觀看人質移交。」並附上一張川普收看福斯新聞轉播加薩現場畫面，底下一行字寫著：「正在創造歷史。」

川普預計將在1小時內抵達以色列，接下來前往以色列國會發表演說，並會見以色列總理內唐亞胡及人質家屬。隨後於當地下午1時（台灣時間當日18時）前往埃及，準備出席和平峰會。

此前稍早，以色列總統赫佐格宣布頒授美國總統川普「總統榮譽勳章」，這是以色列平民最高榮譽，以表彰川普促成以哈停火的關鍵努力。

同時，第12頻道畫面顯示，以色列民眾在特拉維夫海灘排出一面巨型感謝標語，寫著「謝謝你」，還印有川普頭部剪影與象徵以色列國旗的藍色橫線與大衛星，並附上英文與希伯來文的「回家」字樣。

由於川普空軍一號降落本古里安機場時通常會飛越這座海灘，川普極可能在空中看見這幕景象。

數以千計以色列民眾13日聚集特拉維夫「人質廣場」，殷切等待人質獲釋。歐新社
數以千計以色列民眾13日聚集特拉維夫「人質廣場」，殷切等待人質獲釋。歐新社

