抗議川普企圖派國民兵進駐 波特蘭群眾裸騎單車遊行

美國示威群眾今天在俄勒岡州波特蘭（Portland）參與一場緊急加開的「世界裸體自行車」（World Naked Bike Ride）活動，抗議川普政府企圖派遣國民兵進駐這座城市。

美聯社報導，數以百計抗議者頂著濕冷低溫，幾乎一絲不掛地騎著單車上街遊行，展現波特蘭聞名於世的古怪與前衛風格。

示威群眾最近幾天聚集在波特蘭移民拘留中心外，以荒誕又幽默的方式表達立場，許多人穿上充氣青蛙、獨角獸和香蕉等造型服裝，與不時發射催淚瓦斯與胡椒彈的聯邦執法人員對峙。

世界裸體單車日原本是全球多座城市在夏季舉辦的年度活動，主辦單位本週末臨時加開這一場，抗議美國總統川普動員軍隊鎮壓示威的企圖。

51歲女子金（Janene King）形容，這是「最能代表波特蘭特色的抗議方式」。

她僅穿著羊毛襪、帶著假髮和帽子，毫不在意連綿細雨與攝氏12度左右的低溫。

她手上拿著熱茶說：「我們絕對不希望軍隊進駐我們的城市。」

他們沿街騎行，最後抵達美國移民與海關執法局（ICE）辦公大樓。當局要求抗議群眾不得占用街道，只能在人行道上抗議，否則可能被逮捕。

目前，波特蘭市仍在等待上訴法院裁決，是否允許川普強行部署聯邦化的國民兵部隊。此前，一名聯邦法官已於10月5日對此下達臨時禁止令。

主辦單位在社群媒體Instagram（IG）寫道：「喜悅本身就是一種抗議。帶著相互尊重與善意齊聚一堂，也是一種抗議。你要穿多少，全由自己決定。」

由於天氣濕涼，今年全裸上陣的人數比往年少，但仍有些人僅戴著安全帽全裸騎行。

自2004年以來，俄勒岡州最大城市波特蘭每年都會舉辦裸體騎自行車活動，曾吸引近萬人共襄盛舉，參加者在音樂聲中，浩浩蕩蕩穿過街頭。