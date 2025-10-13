以哈和平簽訂協議 川普親赴以色列監督

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

美國總統川普怕以色列與哈瑪斯反悔，近日將親自前往以色列監督第一階段和平協議是否落實！他13日將親自飛往以色列，監督以哈雙方（主要是哈瑪斯）是否釋放人質，接著將會去埃及參加以哈如何終戰的研討會。埃及在此次峰會中還打算邀請伊朗，但因美國與會，伊朗外交部便婉拒參加。

哈瑪斯必須先放人

根據《英國廣播公司》報導，川普將前往以色列見證以色列與哈瑪斯互相釋放人質，這是雙方20點和平計畫的第一階段，同時以色列軍隊也將撤離加薩走廊。

川普在登機前表示，「加薩戰爭結束了」，和平協議很快會在加薩落實，並稱讚以色列總理納坦雅胡與卡達在談判時扮演的關鍵角色。

由於逼近哈瑪斯與以色列交換人質的時間，各界關注哈瑪斯是否會確實履約。此外，

川普也將前往埃及參加討論如何讓以哈終戰的峰會。埃及外交部原本有邀請伊朗參加（哈瑪斯背後是伊朗），但伊朗外交部長阿格拉齊指出，不願意與之前轟炸過伊朗，如今仍揚言制裁伊朗的國家開會，因此婉拒出席峰會。

加薩面臨飢荒危機

但伊朗也表示，歡迎任何終結以色列在加薩進行種族屠殺，且確保以色列軍隊離開加薩的倡議。目前以哈大致上已經停戰，人道物資開始從加薩走廊南部輸入，許多加薩民眾都聚集在加薩南部的汗尤尼斯領取物資。

聯合國估計，每天至少要6百台人道卡車的物資進去，才能較為緩解加薩的人道危機。

《德國之聲》提到，各國也開始對加薩重建挹注資金，例如德國就將投資1億歐元，並同時宣布重新評估對以色列的武器禁令。加薩戰爭目前已造成至少6.7萬名巴勒斯坦人死亡，其中至少1.8萬人是兒童，戰爭已經延續了2年多，對加薩造成相當嚴重的破壞。

【更多精采內容，詳見 】