斡旋加薩和平 以色列將授予川普總統榮譽勳章

中央社／ 耶路撒冷13日綜合外電報導

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）今天表示，他將把以色列最高平民榮譽勳章頒給美國總統川普，以表彰川普在促成加薩人質獲釋和協助結束戰爭方面扮演的角色。

法新社報導，赫佐格在總統府發布的聲明中表示：「透過持續不斷的努力，川普總統不僅幫助我們將親人帶回家，也為中東建立一個以安全、合作和對和平未來真摯期盼為基礎的新時代奠定基礎。」

他說：「能將以色列總統榮譽勳章（IsraeliPresidential Medal of Honour）頒給他，對我而言將是莫大的榮幸。」

赫佐格說，他將在「未來幾個月內」把這枚榮譽勳章頒給川普，並表示會在川普今天訪問以色列時，告知他這項決定。

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）今天將展開人質與囚犯交換行動，作為川普提出和平計畫第一階段的一環。

川普的20點計畫目的在於結束以哈之間已持續兩年多的戰爭，這場衝突始於哈瑪斯2023年10月7日對以色列發動史無前例攻擊。

川普在短暫訪問以色列期間，預計將與人質家屬會面，並在以色列國會（Knesset）發表演說。

以色列總統府表示，以色列總統榮譽勳章主要授予對以色列國家或社會做出卓越貢獻的人士。

以色列此前曾於2013年將總統榮譽勳章授予美國前總統歐巴馬（Barack Obama）。

路透社報導，川普今天預計將在以色列受到英雄般的歡迎。

他在搭乘總統專機空軍一號（Air Force One）飛往以色列途中對記者說：「戰爭已經結束。」當被問及加薩地區未來前景時，川普回答說，「我認為情勢將恢復正常」。

繼卡特（Jimmy Carter）、柯林頓（Bill Clinton）和小布希（George W. Bush）之後，川普將成為第4位在以色列國會演說的美國總統。

以色列 川普 美國

