美致電陸協商碰軟釘子！美貿易代表氣炸批「奪權」外媒揭美中最壞情況

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2019年時任的美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）於大阪G20峰會舉行場邊會晤。美聯社
中國商務部無預警收緊稀土出口管制令美國震驚，總統川普揚言對中加徵100%關稅作為反制，美中貿易戰戰鼓再響。美國貿易代表葛里爾12日透露，他跟外界同時間收到消息後要求與中方通話碰了軟釘子，憤而形容北京這是「奪權」。分析人士普遍不看好美中關係前景，最壞的情況是中國踩定強硬立場，隔岸觀火看川普在年底感恩節與耶誕節前因155%對中關稅拖垮美國經濟。

「我們事前完全沒有收到通知，從公開消息得知後，立刻聯繫中方要求通話，」葛里爾12日接受福斯新聞周日時事簡報（Sunday Briefing）訪問表示，「但他們推遲了」。他更形容，中方這次是「奪權作為」（power grab）。

葛里爾發表這番言論後，川普似為緩解外界疑慮，在社群發文表示「別擔心中國，一切都會好起來！」川普還說：「備受敬重的中國國家主席習近平先生只是遇到壞時機，不想自己的國家陷入蕭條，我也不想。」報導指出，川普並未說明所謂「壞時機」或「蕭條」是什麼，但言下之意似乎暗示任何攤牌最終將使北京受創更深。

川普最後又補一句：「美國希望幫助中國，而非傷害中國！」

分析人士則質疑川普是否又會上演TACO戲碼，先叫陣後退縮。顧問公司Signum Global Advisors合夥人畢夏普（Andrew Bishop）表示，「川普很可能不會真的執行這些威脅，最大的風險在於他可能高估了自己的籌碼」。

美中新一輪貿易戰火也讓10月底亞太經濟合作（APEC）慶州峰會的川習會前景蒙上陰影。「目前尚不清楚雙方是否願意為挽救這場雙邊會晤而選擇降溫，」亞洲協會政策研究所副總裁、前美國貿易談判代表卡特勒（Wendy Cutler）指出，「北京的態度日益強硬，並認為自己在雙邊關係中占上風」，但「這場遊戲，雙方都會玩」。

卡特勒表示，除了提高非關稅壁壘，川普還可能要求中國全面開放稀土出口、公開取消出口限制，並恢復大規模購買美國大豆，這些都是北京難輕易讓步的籌碼。

政策研究機構Pangaea Policy創辦人海恩斯（Terry Haines）表示，「幾乎可以肯定，美中不會達成任何重大，甚至次要的貿易協議」。

畢夏普針對美中僵局提出3種情境分析。

最壞情況是中國堅持強硬立場，隔岸觀火看川普「在感恩節與耶誕節前因155%的關稅拖垮美國經濟」；除非川普自行撤回關稅威脅，否則難以收場，不過這恐怕不容易。

較為樂觀的情境是，中國以購買波音與大豆換取美方降關稅與放寬科技軟體出口限制。畢夏普認為，川普迫切要穩定農民選票以迎明年期中選舉，在這種情況下，可能採「先升高衝突、再藉談判降溫」的策略，而這一招是行得通的。

介於兩者之間的情境則是美中暫時冷靜，重回先前日內瓦、倫敦會談的稀土共識框架，以換取局勢穩定。「直到下一次再破裂，」畢夏普補充說，他認為美中關係惡化的可能性仍高於任何短期改善。「正如我們長期所指出的，美中經貿關係前景並不樂觀」。

美中關係 川普 美國

