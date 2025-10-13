川普和范斯繼續恩威並濟 美中貿易戰留轉圜空間

川普政府周日釋出和中國大陸達成協議的意願，以緩和新一波貿易緊張，但也警告，北京最近宣布的出口管制已成談判的重大障礙。

美國副總統范斯呼籲北京「選擇理性之路」，並表示，在這場全球兩大經濟體不斷升溫的貿易衝突中，若僵局延長，川普將握有更大籌碼。

川普隨後在Truth Social發文，暗示可能為大陸國家主席習近平留下下台階，同時也發出含蓄警告，指全面貿易戰將重創中國大陸。

他寫道：「別擔心中國，都會沒事的！我十分尊敬的習主席只是情緒一時激動。他不希望自己的國家陷入蕭條，我也一樣。美國想幫助而非傷害中國！」

從川普和范斯的談話來看，美方顯然希望持續施壓，迫使大陸撤回最新的貿易措施，同時安撫受到驚嚇的市場，強調加大貿易報復並非無可避免。

高盛集團經濟學家哈齊亞斯（Jan Hatzius）和提爾頓（Andrew Tilton）在發給客戶的報告中指出，最近的政策動向顯示，美中關係可能出現的結果，比過去幾次重要會談前預期的情況更廣。

報告說：「最可能的情境是，雙方都會收回最具攻擊性的政策立場，談判則可望促成再度延長5月達成的關稅休兵協議，甚至可能無限期延長。」

范斯在福斯新聞節目中說：「這會是一場微妙的角力，大致要看中國大陸的回應。如果他們反應過於強硬，我可以保證，美國總統手中的籌碼遠比中華人民共和國還多。但若他們願意理性對待，」他說，「美國也會理性以對。」

過去一周，美中關係再度緊繃。陸方宣布新的出口管制和其他措施，雖然其中部分要到11月才生效，或未必會全面執行。

美國貿易代表葛里爾在福斯新聞節目也中說：「我想大家現在都很清楚，大陸這種擴權行為不會被容忍。」

川普上周五宣布，將自11月1日起對中國大陸貨品加徵100%關稅，並限制部分美國軟體出口，同時暗示可能暫停飛機零組件出貨。不過，他也表示，選定11月是為了留給談判時間。

川普周日搭乘空軍一號前往中東前對記者說：「看看會怎樣吧。你知道對我來說，11月1日是什麼嗎？那是遙不可及的未來。11月1日對我來說是一段漫長的時間，對別人而言，也許就在眼前，但對我來說，那是遙遠得很。」

葛里爾則說，「市場有點憂心是正常反應。不過這些措施還沒正式生效，要到11月1日才會實施。我認為接下來幾天市場應會逐漸回穩。」

高盛經濟學家則指出，大陸最近的動作可能意在迫使美方作出更大讓步，最終可能出現「有利市場的結果」，也就是美國調降部分關稅。但仍不能排除風險，若雙方再度互徵三位數關稅，情勢恐再惡化。

范斯表示，他周六和周日都曾跟川普通話。范斯說：「總統很珍惜他和習主席之間建立的友誼，但我們手上有很多籌碼。我希望，也相信總統希望，我們不用動用這些籌碼。」

他補充說，若中國大陸選擇「封鎖全球取得其生產的部分貨品」，雙方的良好關係恐將受到考驗。

葛里爾周日則引用大陸商務部的聲明指出，文件中明確提到「出口管制」與「出口禁令」並不相同。他說：「顯然，中方已經意識到，他們這次的做法遠遠超出了可接受的範圍。」

今年春季，美中雙方爆發新一輪關稅衝突，互相加徵關稅到至少125%，後來達成協議，各自退回至目前水準：大陸對美貨品課徵10%關稅，美國則對大陸貨品在之前的關稅之外合計加徵30%的關稅。

范斯說：「接下來幾周，我們會看得更清楚，中國到底是想開打貿易戰，還是願意理性處理。我希望他們選擇理性之路。」