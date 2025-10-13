中國稀土管制 美貿易代表：事前不知情、北京推遲溝通

川習會前夕，中國連發公告，宣布擴大管制稀土出口。美國貿易代表葛里爾今天表示，美國事前不知情。「當我們從公開資訊得知後，立即試圖聯繫中方進行通話，但他們推遲。」中國這次的權力擴張行為不會被容忍。

稀土是製造馬達、半導體與戰機等的關鍵材料。中國9日要求外國企業出口任何含有微量中國稀土的原物料時，必須獲得官方批准，最終用途為某些電腦晶片、研發具有潛在軍事用途的AI出口申請須逐案審批。

葛里爾（Jamieson Greer）今天接受美國福斯新聞頻道（Fox News）採訪時表示，顯然，中方已經意識到他們嚴重超出了可接受的範圍。

美國總統川普10日反擊中國，宣布對北京加徵100%新關稅，並自11月1日起對重要軟體實施新的出口管制。在關稅戰休兵數月後，美中緊張關係再次升溫。

不過，川普今天口氣明顯轉緩，於自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說，美國希望幫助中國，而不是傷害中國。

副總統范斯（J.D. Vance）則呼籲北京「選擇理性之路」，並稱川普擁有更多的籌碼。他對福斯新聞表示，這將是一場微妙的舞步，很大程度都將取決於中方回應的方式。

「如果他們以極具攻擊性的方式回應，我向你保證，美國總統手中的籌碼遠多於中華人民共和國。但如果他們願意理性行事，美方也會如此。」

「紐約時報」（The New York Times）與「華盛頓郵報」（The Washington Post）指出，中方新祭出的管制，猶如中國對境外的稀土實施長臂管轄，恐對全球經濟產生重大衝擊。

中國開採的稀土佔全球約70%，全球90%的稀土提煉也是出自中國，相關新限制引發美國企業高度焦慮。分析指出，稀土管制新規會打亂輝達（Nvidia）及蘋果（Apple）等全球大型企業的供應鏈。

重新升溫的美中貿易衝突顯示，雖然雙方曾有數月的關稅休兵與多次會談，世界最大兩個經濟體間的關係仍然極度脆弱，隨時會因小事爆發危機。所幸這場新爭端仍有關鍵時間窗口供雙方轉圜；川普設定的關稅生效日為11月1日，北京的稀土出口新管制則是12月1日上路。