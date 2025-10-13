川普又實現偉大TACO交易！美股期指大反彈 金價刷新高、加密貨幣噴漲

美股期貨指數在亞洲周一（13日）清晨時段跳漲，因為美國總統川普釋出願意與中國大陸達成協議的訊號，逆轉上周五美中貿易緊張局勢急劇升溫、導致金融市場重挫的表現。國際油價反彈，加密貨幣上演大漲走勢。

在台灣時間周一清晨約7時左右，標普500期貨指數上漲0.95%，道瓊期指漲0.72%，那斯達克100期貨指數勁揚1.3%。

國際油價部分，兩大基準指數盤中一度大漲超過1.5%，但稍後漲勢收斂，布蘭特原油12月期貨上漲0.8%，報每桶63.25美元，西德州中級原油11月期貨也漲0.8%，報每桶59.37美元。

加密貨幣方面，根據CoinMarketCap報價，比特幣大漲3.8%，報115,387.19美元；乙太幣狂飆10.4%，報4,138.72美元。

金價同樣受到激勵且再創新高，尚未出現避險買盤消退的情勢。現貨金價周一盤中勁揚逾1%，報每英兩4,060美元，再度刷新歷史高價。

全球金融市場上演大反彈，凸顯川普再度實現了「TACO」（川普總是臨陣退縮）交易。全球股市在美國上周五交易時段出現重挫，因川普警告將「大幅」提高對中國商品的關稅，隨後又具體表示自11月1日起將再加徵100%的關稅，同時祭出對關鍵軟體的出口管制，藉此做為對北京當局提高美國船隻港口費用及限制稀土等關鍵材料出口的回應。

不過，川普周日又表示，願意與中國達成協議；北京則呼籲華府展開談判，並強調若美方繼續威脅，中方不會猶豫反擊。

川普在社群平台Truth Social發文表示：「別擔心中國，一切都會沒事的！備受尊敬的習主席只是一時狀態不好。他不會想要他的國家陷入蕭條，我也不希望如此。美國想要幫助中國，而不是傷害它！！！」

接著，川普在周一亞洲早盤時於空軍一號上對記者表示：「我們和中國會沒問題的。」但他同時重申，11月1日的關稅措施仍照原計畫進行。他並提到，將考慮向烏克蘭提供可深入打擊俄羅斯境內目標的長程「戰斧」巡弋飛彈，此舉可能加劇來自 OPEC+ 成員國的石油供應中斷風險。

Pepperstone Group策略師布朗表示：「雖然我們理性地假設這又是一次『TACO時刻』，但顯然市場現在必須消化比上周更多的貿易與關稅風險與不確定性。」「目前我預期市場會偏向風險資產，但態度會相對謹慎。」

近期高風險資產的大幅下跌相當罕見，這也使市場對貿易緊張的反應格外劇烈。自4月因美國關稅措施引發的拋售潮以來，標普500在AI熱潮與聯準會降息預期的支撐下強勁反彈，目前該指數的估值接近25年來高點，留給壞消息的緩衝空間相當有限。