美政府關門 川普「找到錢了」軍餉照發

美國總統川普說，聯邦部門雖因預算案卡關而停擺，但他已指示國防部長赫塞斯本周照發薪餉給所有官兵，以免兩大黨在聯邦開支上陷入僵局而影響官兵及其家庭生計。

川普十一日在自創社媒真實社群寫道，已下令赫塞斯動用所有可用資金，確保部隊十五日能收到軍餉。美軍原預料無法領到聯邦政府停擺後的首筆全額薪資。川普在該發文中說明，他之所以採取行動，是因「我們勇敢的部隊恐無法在十五日領到他們應得的薪水」。

川普還寫道，「我們已找到經費處理此事，赫塞斯部長將用這些資金支付軍餉」。川普也將聯邦政府關門中的責任歸咎民主黨籍國會議員。白宮管理與預算局（ＯＭＢ）則表示，這筆資金來自五角大廈用於研發的可動用資金。

自聯邦政府一日停擺以來，現役軍人仍堅守崗位。政府雖承諾在政府重啟後補發薪餉，但官兵認為可能拖欠的悲觀心理對白宮造成龐大壓力。若政府在停擺期間能照發軍餉，將創美國史上紀錄。

川普的出手也暫時解決白宮在聯邦政府關門期間最棘手的一大問題，畢竟國會領袖已表明，無法迅速通過撥款法案，且共和黨籍國會領袖也不願通過另一項單獨的軍餉法案。

尚不清楚川普前述對五角大廈的最新指示，是否適用美國海岸防衛隊，因該部隊雖屬於美國武裝部隊之一，但承平時期是在美國國土安全部轄下。