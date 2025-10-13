聽新聞
0:00 / 0:00

美政府關門 川普「找到錢了」軍餉照發

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
美國聯邦政府關門，川普下令軍餉不能中斷。歐新社
美國聯邦政府關門，川普下令軍餉不能中斷。歐新社

美國總統川普說，聯邦部門雖因預算案卡關而停擺，但他已指示國防部長赫塞斯本周照發薪餉給所有官兵，以免兩大黨在聯邦開支上陷入僵局而影響官兵及其家庭生計。

川普十一日在自創社媒真實社群寫道，已下令赫塞斯動用所有可用資金，確保部隊十五日能收到軍餉。美軍原預料無法領到聯邦政府停擺後的首筆全額薪資。川普在該發文中說明，他之所以採取行動，是因「我們勇敢的部隊恐無法在十五日領到他們應得的薪水」。

川普還寫道，「我們已找到經費處理此事，赫塞斯部長將用這些資金支付軍餉」。川普也將聯邦政府關門中的責任歸咎民主黨籍國會議員。白宮管理與預算局（ＯＭＢ）則表示，這筆資金來自五角大廈用於研發的可動用資金。

自聯邦政府一日停擺以來，現役軍人仍堅守崗位。政府雖承諾在政府重啟後補發薪餉，但官兵認為可能拖欠的悲觀心理對白宮造成龐大壓力。若政府在停擺期間能照發軍餉，將創美國史上紀錄。

川普的出手也暫時解決白宮在聯邦政府關門期間最棘手的一大問題，畢竟國會領袖已表明，無法迅速通過撥款法案，且共和黨籍國會領袖也不願通過另一項單獨的軍餉法案。

尚不清楚川普前述對五角大廈的最新指示，是否適用美國海岸防衛隊，因該部隊雖屬於美國武裝部隊之一，但承平時期是在美國國土安全部轄下。

川普 白宮 五角大廈 美軍

延伸閱讀

有內線？川普關稅震撼前神秘巨鯨精準放空加密幣 獲利上看2億美元

美對中加徵100%關稅 這次也能靠談判解決？法人機構預測川普下一步

中美關係又緊張？ WSJ分析：雙方仍保留轉圜空間

防川普？丹麥擬增87億軍費 力護格陵蘭鞏固北極防衛

相關新聞

美政府關門 川普「找到錢了」軍餉照發

美國總統川普說，聯邦部門雖因預算案卡關而停擺，但他已指示國防部長赫塞斯本周照發薪餉給所有官兵，以免兩大黨在聯邦開支上陷入...

反制陸壟斷！美國防部加速積累關鍵礦產庫存 對市場供給造成壓力

為反制中國大陸壟斷稀土金屬供應，美國國防部已尋求採購總額上看10億美元的關鍵礦產，供給來源包括加拿大、澳洲、查德、玻利維...

美國ICE行動升級！華人社群大受衝擊 比特幣礦場也遭突襲

美國加州的華人移民律師安德魯．賀（Andrew He）這幾天的電話從早到晚響個不停。隨著美國移民和海關執法局(ICE)的突襲次數和逮捕人數顯著上升，他也不斷接到中國移民的求助電話，有些人更是已經被關押在ICE的拘留中心內等待相關的移民訴訟，甚至已經進入了快速遞解程序。

政府停擺 川普：軍餉不會停發 已指示赫塞斯調度所有可用資金

川普總統表示，聯邦部門雖然因為預算案未過關而停擺，但他已指示國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)下周發薪給所有官兵...

川普派國民兵赴芝加哥 上訴法院：禁出任務

美國總統川普派遣國民兵、展開大規模驅逐移民行動；聯邦上訴法院今天裁定，派往芝加哥的數百名國民兵可續留當地，但不得出任務；...

130萬美軍薪水沒著落！美政府關門11天卡死預算 川普挪用1資金解套

美國政府關門至今已持續11天，川普政府11日表示，將挪用原本編列給研究與發展的剩餘資金支付軍餉，確保約130萬軍事人員不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。