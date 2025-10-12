反制陸壟斷！美國防部加速積累關鍵礦產庫存 對市場供給造成壓力

為反制中國大陸壟斷稀土金屬供應，美國國防部已尋求採購總額上看10億美元的關鍵礦產，供給來源包括加拿大、澳洲、查德、玻利維亞及秘魯，加速建立庫存，且其中一些礦料原先不在國防部建立庫存的清單之列，並已對全球關鍵礦產供給造成壓力。

國防部的原料庫存涵蓋數十種合金、金屬、稀土、礦砂及貴金屬，分散在全國多處場站，截至2023年止的庫存總額為13億美元。這些原料只有總統對外宣戰，或者國防部負責採購及維護的副部長認為有必要時，才能動用。

英國金融時報（FT）報導，一位國防部前官員表示，國防部「聚焦建立庫存到不可思議的程度」，「他們無疑在尋找更多（礦料），且以縝密規劃且廣泛的方式，尋求各種礦料的新供給來源」。另一位官員指出，10億美元超過以往建立庫存的手筆。

美國國防部後勤局（DLA）最近的採購計畫包括購買多達5億美元的鈷，向美國銻業公司（USAC）購買2.45億美元的銻，向一家未具名的公司購買1億美元鉭料，及向力拓與美國APL工程材料公司買進4,500萬美元的鈧。

Jefferies集團分析師指出，國防部向力拓採購約6公噸的氧化鈧，價格「高於市場預期」。Fastmarkets資料顯示，全球一年約消耗30-40公噸的氧化鈧，中國大陸是主要生產國。美國向USAC購買的銻料，已足夠在國家緊急狀態時供應工業之需。

美國總統川普的「大而美」租稅法案中，包括75億美元的關鍵礦產支出，其中20億美元用於擴大國防庫存，國防部打算在2026年底或2027年初動用這筆經費。這項法案另提供50億美元預算，供國防部投資關鍵礦產供應鏈，以及5億美元的授信計畫以激勵企業投資礦產。目前多個相關機關都擁有充裕現金進行採購。

許多市場人士對國防部的需求量大為驚訝，認為不符合實際需求，尤其是在為期五年的採購期限之內。大部分採購計畫的數量都超過美國一年的產量及進口量。

DLA也對可能採購的稀土、鎢礦、鉍礦及銦礦搜集資訊。鉍與銦兩種礦料的採購量「太大」，將加重非陸供應商所承受的供給壓力。DLA可能採購222公噸的銦合金，而去年美國的消耗量為250公噸。

北京當局上周宣布對稀土及相關科技全面實施新的管制措施，使川普上周五（10日）表示，將對中國大陸產品加徵100%關稅。

今年來由於中國大陸減少鍺礦出口，鍺價已經大漲，西方國家貿易商警告市場出現「恐慌」，鍺礦也是美國國防部試圖建立庫存的原料之一。三氧化二銻的價格過去12個月來上漲近一倍，因為汽車業者全力尋求這項礦料。

中國大陸的管制新規已使美國及歐洲擔心無法繼續取得這些金屬礦料。華府科文頓．柏靈律師事務所（Covington & Burling）律師巴納表示，「中國關閉這些關鍵礦料供給的能力，將對美國多種必要的高科技能力造成直接、有感且不利的影響」。