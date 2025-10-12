美國ICE行動升級！華人社群大受衝擊 比特幣礦場也遭突襲

（德國之聲中文網）美國加州的華人移民律師安德魯．賀（Andrew He）這幾天的電話從早到晚響個不停。隨著美國移民和海關執法局(ICE)的突襲次數和逮捕人數顯著上升，他也不斷接到中國移民的求助電話，有些人更是已經被關押在ICE的拘留中心內等待相關的移民訴訟，甚至已經進入了快速遞解程序。

華人卡車司機成為打擊目標

賀律師的一名客戶是上個月被ICE關押的華人卡車司機。該客戶通過走線進入美國後，立刻申請了政治庇護，目前庇護申請仍然在處理過程中，客戶本人已經拿到了俗稱C8卡的工卡，並且在紐約獲得了可以駕駛卡車的商用駕駛執照。根據賀律師的講述，該客戶在高速公路上被ICE攔截，因為英語不太好，並沒有完全領會到ICE所問問題的意思，可能回答是出現了差錯，目前仍在ICE拘留中心內。

「卡車司機在走線來的人裡面算是不錯的工作了，活很多，只要肯干，不愁沒有活。一般畢竟勤勞的話，一個月可以賺一萬美金左右」，賀律師告訴記者，「當然，也需要有駕駛技術，能夠說基本的英語，所以也不是完全沒有門檻。」

雖然卡車司機薪水不錯，但近來已經成為ICE突襲和搜查的重點目標。

今年9月29日，俄克拉荷馬州的州長斯蒂特(Stitt)宣布，俄克拉荷馬州公路巡邏隊 (OHP) 攜手ICE，進行了名為「守護者行動」的執法行動，在俄克拉荷馬州西部40號州際公路沿線針對性卡車司機進行調查。此次行動逮捕了來自印度、烏茲別克斯坦、中國、俄羅斯、格魯吉亞、土耳其、塔吉克斯坦、烏克蘭和毛裡塔尼亞等多個國家的125多名非法移民。

根據州政府的文件，在行動中，OHP發現多名司機持有庇護州辦法的商業駕駛執照。州政府披露的一張紐約州頒發的駕照上寫著「姓名不詳」(No Name Given)，斯蒂特州長認為這些人對公共安全構成威脅。

「卡車司機在幾個月前就已經成為了ICE打擊的重點了，不僅僅是華人，但近幾年來美國的華人，特別是走線那群，想做卡車司機的不少」，賀律師解釋道。他還告訴記者，白宮此前於今年4月發布行政命令，要嚴格執行對於商用車司機英語能力的要求，警察有權利要求司機停車並且檢測司機的英文水平。無法順利閱讀和說出流利英語的司機將被視為不適任。

賀律師還特別提到，在今年7月，紐約法拉盛一家名為「大眾駕駛學校」(T&E Driving School)的華人開設的駕校涉嫌長期通過賄賂紐約州機動車管理部門(DMA)的員工，安排代考人員冒名參加筆試與路考，為未參加考試的客戶獲得駕照。賀律師強調，該駕校的大多數客戶是來自中國的移民，其中有一部分沒有合法身份。在調查中，執法機關已經獲得了涉嫌違法取得的約150張駕照。這樣與華人相關的犯罪案件也可能導致華人卡車司機更容易遭受檢查。

餐廳員工被帶走

在美國不同地區投資好幾家中餐和日料店的美籍華人金先生在采訪中表示，因為餐飲業平均工資較低，工作時長較長，所以大部分餐廳都會請無證移民。

「因為本地人不想做這些工作，前台的還稍微好找一些，但是後廚就很難找了」，他告訴記者，「我這邊有兩家店，因為地理位置不在市中心，常年都招不到人。有一次我在本地報紙上購買了招工廣告，一共有四個人准時參加了面試，我把他們都招了，結果兩個人直接第一天上班就沒出現，另外兩個人一個做了一周，還有一個做了兩個月。」

他告訴記者，自己會替員工出具稅收文件，也願意幫助客戶在申請身份時提供工作證明，但有一名有工卡的員工在上班路上被ICE帶走，後來就再也聯系不上，也沒有回來上班。有一名先是從中國「潤」到泰國，又辦理旅游簽證來到美國的中國女員工，在聽說ICE搜查加劇後，也不願意再出門工作。

9月，密蘇裡州的中餐廳金蘋果自助(Golden Apple Buffet)被警方突襲後關閉，警方還突襲了兩棟郊區住宅，那裡擠滿了餐廳的數十名員工。餐廳背後的兩名華人老板被指控窩藏違法移民，違法了移民法。雖然案件還在調查中，但根據報道，數十名員工被要求離開美國，盡管他們聲稱有合法的身份。

這起針對中餐廳的搜查在華人餐廳老板圈中傳開，也讓金先生和他的同行更加謹慎。

「現在是一定要看到工卡才能上班，也不敢用現金結算工資了，即使員工要求也不給，工作時長都按照合同來，合同上寫著付多少，我就付多少。」

華人比特幣礦場遭到突襲

美國移民和海關執法局 (ICE) 於 9 月 29 日星期一對位於德克薩斯州皮奧特的 Lonestar Dream 比特幣挖礦場進行了突襲，突襲特別針對了該礦場中比特大陸旗下 ADW Tech 運營的 ASIC 維修中心。突襲行動中約有12至13人被帶走，其中多數為持過期簽證的中國公民。此次執法行動與美國政府近期對 ASIC 礦機進口的審查有關。

根據報道，來自 ICE、聯邦調查局 (FBI)、國土安全調查局 (HSI)、德克薩斯州公共安全部 (DPS) 和美國海關和邊境保護局 (CBP) 的官員都有參與到這次突襲中。

在德州從事區塊鏈投資工作的吳女士告訴記者自己已經和在德州的同行討論過這條新聞，但她認為身邊大多數從事區塊鏈和虛擬貨幣的華人都已經通過投資移民等途徑得到綠卡，所以ICE打擊非法移民的影響應該有限。

她猜測：「這些礦場需要的員工不多，而且要從本地的大學畢業生裡面招人也不難，所以非法移民應該不是很多。」由於德州電力相對美國其他各州更加便宜，又沒有州內的所得稅，所以聚集了許多華人區塊鏈投資者。

已經入籍美國的吳女士仍然對層出不窮針對非法移民的突擊事件而感到擔憂。她表示，自己和身邊的一些華人開始強烈地感覺到大環境變了，美國變得不再歡迎移民來到這片土地上學習、工作、投資。

「雖然你可以說突襲的那些都是非法移民，但事實是，H1-B的簽證現在要交十萬美金，很多大學的所謂敏感專業也不再收中國學生。我在美國十多年了，一直覺得這裡就是我的第二個家鄉，但我最近開始想，我的那些美國本地朋友真的歡迎我來這裡嗎？確實是開始有了這樣的想法。」

