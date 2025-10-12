川普派國民兵赴芝加哥 上訴法院：禁出任務

美國總統川普派遣國民兵、展開大規模驅逐移民行動；聯邦上訴法院今天裁定，派往芝加哥的數百名國民兵可續留當地，但不得出任務；上訴法院大致維持了先前下級法院的暫停動員裁決。

川普政府針對下級法院9日的裁定提起上訴，辯稱這些國民兵部隊有助於保護在芝加哥執法的移民官及相關設施。

上訴法院今天的裁決，讓國民兵暫時中止調動，直到法院進一步在庭上聽取辯論。

根據美國陸軍北方司令部（US Army Northern Command）說法，此次派駐芝加哥的國民兵，包括來自德州的200人和伊利諾州本地的300人，初步動員為期60天。

美國移民當局因逮捕無證移民而激發示威浪潮，聯邦政府表示，動員國民兵目的是為平息抗議活動。但州市政府領導人認為加派軍力是不必要的舉動。