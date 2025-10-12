快訊

南投國慶焰火全是煙挨批「史上最爛」 許淑華回應了

安卓手機用久超卡、平板只能買蘋果？7大「安卓刻板印象」 你中幾條

130萬美軍薪水沒著落！美政府關門11天卡死預算 川普挪用1資金解套

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普10日在橢圓辦公室發表談話。歐新社
美國總統川普10日在橢圓辦公室發表談話。歐新社

美國政府關門至今已持續11天，川普政府11日表示，將挪用原本編列給研究與發展的剩餘資金支付軍餉，確保約130萬軍事人員不受停擺影響、如期領薪。但此舉非同尋常，尚不清楚能以這類手法支撐軍餉多久。

路透報導，川普11日在社群發文：「我以三軍統帥的身分授權國防部長赫塞斯，動用一切可用資金，確保我們的軍人在10月15日如期領薪。」川普未具體說明資金來源或總額，白宮與五角大廈也未回覆置評。

一名五角大廈官員透露，約80億美元（約台幣2463億元）原本編列用於研發、測試與評估項目的預算，若政府關門持續至10月15日之後，將被用來支付軍隊人員薪資。

NBC引述知情人士報導，白宮預算管理局（OMB）已通知國會有意挪用研發基金支付軍餉；OMB發言人補充，國防部仍有相當兩個財政年度的研發預算可動用。

根據衛報，如果沒有這項資金調度措施，全美超過130萬名軍人原本將無法在10月領到政府關門後的第一筆薪水，只能收到9月21日至30日期間的工資。目前估計已有約75萬名聯邦雇員被迫無薪休假。

紐約時報報導指出，此舉非同尋常，目前尚不清楚，若國會持續無法就臨時預算案達成協議，川普政府能以這類手法支撐軍餉多久。

通常聯邦政府關門期間，軍人不會領到薪資，因而往往成為促使民主、共和兩黨展開談判的政治壓力。否則，國會就必須通過特別立法，才能在政府停擺期間向軍方發放薪水。

川普 國防部 軍人

延伸閱讀

澤倫斯基：比照中東停火模式 盼川普調停俄烏戰爭

中美貿易情勢升溫 陸網紅：台灣不能是火藥桶而是壓艙石

川普與塞西主持加薩和平峰會 預計逾20國領袖出席

早前揚言已無理由與習近平在 APEC 會晤 川普改口…喊川習會未破局

相關新聞

130萬美軍薪水沒著落！美政府關門11天卡死預算 川普挪用1資金解套

美國政府關門至今已持續11天，川普政府11日表示，將挪用原本編列給研究與發展的剩餘資金支付軍餉，確保約130萬軍事人員不...

美政府停擺期將裁4,100人 華爾街憂心引發混亂與訴訟

美國白宮因應政府停擺，10日開始對聯邦雇員展開前所未有的大規模裁員，並表示計劃在多個機構裁撤至少4,100人。

露面額頭曾纏大片繃帶…拜登罹患攝護腺癌 最新治療進度曝光

美國NBC新聞報導，美國前總統拜登的一名發言人11日表示，拜登正在接受攝護腺癌的新階段治療。拜登於今年5月被確診罹患攝護...

繼輝瑞後又一家！川普與阿斯特捷利康達成藥品降價協議

美國總統川普今天在白宮與英國藥廠阿斯特捷利康共同宣布達成協議，以關稅減免換取美國醫療補助（Medicaid）制度採購的部...

紐約沿海風暴來襲 多地發布暴風雨、洪水警報

紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)10日呼籲全州居民在哥倫布日(Columbus Day)連假前，提前做好防災準...

穆迪示警：美21州和華府瀕臨經濟衰退

穆迪分析公司(Moody's Analytics)的最新分析指出，美國有21個州及華盛頓特區正處於或涉瀕臨經濟衰退。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。