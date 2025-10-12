130萬美軍薪水沒著落！美政府關門11天卡死預算 川普挪用1資金解套

美國政府關門至今已持續11天，川普政府11日表示，將挪用原本編列給研究與發展的剩餘資金支付軍餉，確保約130萬軍事人員不受停擺影響、如期領薪。但此舉非同尋常，尚不清楚能以這類手法支撐軍餉多久。

路透報導，川普11日在社群發文：「我以三軍統帥的身分授權國防部長赫塞斯，動用一切可用資金，確保我們的軍人在10月15日如期領薪。」川普未具體說明資金來源或總額，白宮與五角大廈也未回覆置評。

一名五角大廈官員透露，約80億美元（約台幣2463億元）原本編列用於研發、測試與評估項目的預算，若政府關門持續至10月15日之後，將被用來支付軍隊人員薪資。

NBC引述知情人士報導，白宮預算管理局（OMB）已通知國會有意挪用研發基金支付軍餉；OMB發言人補充，國防部仍有相當兩個財政年度的研發預算可動用。

根據衛報，如果沒有這項資金調度措施，全美超過130萬名軍人原本將無法在10月領到政府關門後的第一筆薪水，只能收到9月21日至30日期間的工資。目前估計已有約75萬名聯邦雇員被迫無薪休假。

紐約時報報導指出，此舉非同尋常，目前尚不清楚，若國會持續無法就臨時預算案達成協議，川普政府能以這類手法支撐軍餉多久。

通常聯邦政府關門期間，軍人不會領到薪資，因而往往成為促使民主、共和兩黨展開談判的政治壓力。否則，國會就必須通過特別立法，才能在政府停擺期間向軍方發放薪水。