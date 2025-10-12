田納西州炸藥廠爆炸18人恐罹難 遺體待DNA鑑定

快訊

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

官員今天表示，美國田納西州一家炸藥工廠發生大爆炸，據信有18人喪生。

法新社報導，漢弗萊斯郡（Humphreys County）警長戴維斯（Chris Davis）在記者會上表示：「我們可以假定他們目前已罹難。」他指的是自10日巴克斯諾特鎮（Bucksnort）爆炸以來失聯的18人。

這家由精準能源系統公司（Accurate Energetic Systems）經營的工廠，生產軍用及爆破拆卸用的炸藥。

根據新聞報導，這起爆炸摧毀該廠區內的一整棟建築，連數英里外的房屋都能感受到震動，且殘骸四處散落。

戴維斯說，將透過DNA鑑定確認遺體。他還說：「但考慮到現場狀況，我們必須放慢進度。」

精準能源系統公司在聲明中表示，這起爆炸是「一場悲劇性的意外」。

但戴維斯說：「關於排除他殺嫌疑這一點，我無法給出答案。或許需要幾天、幾個星期或幾個月的時間。」

他說，包括聯邦調查局（FBI）在內的多個聯邦機構人員已被派往爆炸現場協助調查。

