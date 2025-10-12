美政府停擺期將裁4,100人 華爾街憂心引發混亂與訴訟

美國白宮因應政府停擺，10日開始對聯邦雇員展開前所未有的大規模裁員，並表示計劃在多個機構裁撤至少4,100人。

根據彭博資訊、Axios等美國媒體報導，4,100人數字來自一份新提交法院文件。白宮預算管理局（OMB）局長沃特在社群平台X發文說，「RIFs已經開始」（RIF意指縮編行動）。

白宮預算管理局一名官員形容此次縮編規模「可觀」，白宮官員則稱將影響數千名聯邦員工。美國總統川普在橢圓形辦公室對記者表示，在受裁撤影響的雇員中，很多是為民主黨為導向的計畫所工作，或是「民主黨會想要的人們」，「是他們開始挑起這件事的」。

在回應工會提起的阻止裁員訴訟的法庭文件中，白宮預算管理局資深顧問比利證實，已發出或即將發出RIF通知，估計將影響衛生部約1,100至1,200人、財政部1,446人、教育部466人、商務部315人、能源部187人、住房與都市發展部442人、國土安全部176人與環保署10至30人。

民主黨表示，他們不會屈服於川普的施壓策略。參院民主黨領袖舒默說：「除非共和黨認真面對，否則他們將承擔一切責任。每一個失去的工作、每一個受傷的家庭、每一項被削減的服務，都是因為他們的決定。」

美國預算案卡關，導致政府停擺在10日進入第十天。川普的共和黨在國會兩院都占多數，但在聯邦參議院需要民主黨的票才能通過任何為政府提供資金的措施。民主黨堅持，任何支出案都必須永久延續原定年底到期的「平價醫療法」補助，否則，全美約2,400萬人健康保險將大幅調漲。

Axios指出，RIF通知通常會在員工實際離職前至少提前30至60天發出，目前尚不清楚這波裁員是否在政府停擺前就已啟動。

代表聯邦員工的律師認為政府在停擺期間進行裁員違法。華爾街研究公司「Evercore ISI」經濟學家曾警告，白宮若藉停擺為由推動裁員，可能引發「混亂與訴訟」。