聽新聞
0:00 / 0:00
露面額頭曾纏大片繃帶…拜登罹患攝護腺癌 最新治療進度曝光
美國NBC新聞報導，美國前總統拜登的一名發言人11日表示，拜登正在接受攝護腺癌的新階段治療。拜登於今年5月被確診罹患攝護腺癌。
發言人指出，「作為攝護腺癌治療計畫的一部分，前總統拜登目前正接受放射治療和荷爾蒙治療」，並表示放射治療預計將持續五周，這代表拜登的治療計畫進入到新的階段。他們補充，拜登已經在服用錠劑形式的荷爾蒙藥物。
NBC新聞指出，拜登上月也接受了莫氏手術，以治療皮膚癌。他那段時間公開露面時，人們能清楚看見他額頭上纏著大片繃帶。
拜登今年5月宣布，他被確診罹患惡性攝護腺癌，且癌細胞已經擴散到骨骼，病情為第四期。拜登的辦公室當時表示，他正在尋找幾種治療方案，以確保「有效控制」病情。
拜登將於下月迎來83歲生日，據說他「身體狀況良好」。
