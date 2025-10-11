快訊

獨／國軍再驚傳遭中共吸收！海鋒大隊士兵猛拍雄二飛彈操作書外洩

露面額頭曾纏大片繃帶…拜登罹患攝護腺癌 最新治療進度曝光

露面額頭曾纏大片繃帶…拜登罹患攝護腺癌 最新治療進度曝光

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國前總統拜登今年4月在芝加哥全國身心障礙人士權益維護者、顧問和代表大會發表演說。這是他卸任以來首次重大演說。路透
美國前總統拜登今年4月在芝加哥全國身心障礙人士權益維護者、顧問和代表大會發表演說。這是他卸任以來首次重大演說。路透

美國NBC新聞報導，美國前總統拜登的一名發言人11日表示，拜登正在接受攝護腺癌的新階段治療。拜登於今年5月被確診罹患攝護腺癌。

發言人指出，「作為攝護腺癌治療計畫的一部分，前總統拜登目前正接受放射治療和荷爾蒙治療」，並表示放射治療預計將持續五周，這代表拜登的治療計畫進入到新的階段。他們補充，拜登已經在服用錠劑形式的荷爾蒙藥物。

NBC新聞指出，拜登上月也接受了莫氏手術，以治療皮膚癌。他那段時間公開露面時，人們能清楚看見他額頭上纏著大片繃帶。

拜登今年5月宣布，他被確診罹患惡性攝護腺癌，且癌細胞已經擴散到骨骼，病情為第四期。拜登的辦公室當時表示，他正在尋找幾種治療方案，以確保「有效控制」病情。

拜登將於下月迎來83歲生日，據說他「身體狀況良好」。

