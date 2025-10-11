美軍將設新聯合特遣部隊 提升拉美反毒行動指揮層級

快訊

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
美國國防部長赫格塞斯。圖／路透社
美國國防部長赫格塞斯。圖／路透社

美國五角大廈今天宣布，將成立一個新的反毒聯合特遣部隊，負責監督在拉丁美洲的行動，以加強日益擴大的軍事反毒行動，引發法律專家對於合法性的質疑。

路透社報導，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，這支特遣部隊的目標是「摧毀販毒集團、阻止毒品危害，並保護美國安全」。

他在社群平台X上寫道：「訊息非常明確：如果你向我們的海岸走私毒品，我們會徹底攔阻你。」

迄今美軍行動重點完全放在打擊加勒比海水域疑似毒品運輸船隻。美軍目前已炸毀至少4艘這類船隻，造成21人死亡。

美軍南方司令部（U.S. Southern Command）表示，這支新特遣部隊將由陸戰隊第二遠征軍（II MarineExpeditionary Force, II MEF）領導。陸戰隊第二遠征軍駐紮北卡羅來納州的勒強營（Camp Lejeune），以具備快速海外作戰能力著稱。

這些襲擊行動已引起民主黨籍國會議員的警覺，部分法律專家也提出質疑，認為川普政府正在測試法律界線、擴張總統權限範圍。

同時法律專家也質疑，為什麼這些行動由美軍來執行，而非由美國的主要海上執法機構海岸防衛隊（Coast Guard）來負責。

